Порошенко подписал указ о введении военного положения

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы Украины Петра Порошенко.
Документ предстоит одобрить Верховной Раде.
Порошенко ранее заявлял, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. «Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан», — заявил Порошенко.
Уголовные дела по факту инцидента возбуждены и Москвой, и Киевом.