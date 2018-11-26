Порошенко подписал указ о введении военного положения

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы Украины Петра Порошенко.

Документ предстоит одобрить Верховной Раде.



Накануне российские пограничники задержали три украинских корабля : катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь, обвинив их в пересечении границы. Инцидент сопровождался стрельбой. Команда кораблей была захвачена российским спецназом. Москва и Киев обвинили друг друга в провокации. Киев привел свои вооруженные силы в полную боевую готовность.

Порошенко ранее заявлял, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. «Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан», — заявил Порошенко.

Уголовные дела по факту инцидента возбуждены и Москвой, и Киевом.