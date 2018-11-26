Умер Бернардо Бертолуччи

О смерти режиссера сообщают итальянские СМИ, в частности, газета La Repubblica, которая назвала его «последним великим маэстро».

Бертолуччи получил всемирную известность в 1970 году благодаря ленте «Конформист», исследующей психологические истоки фашизма. Среди его работ такие известные картины как «Мечтатели», «Последний император», «Последнее танго в Париже». Режиссер стал обладателем премии «Оскар», в 2011 году он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.