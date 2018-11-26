Смертельный имплант:новое расследование ICIJ

ICIJ — международный консорциум журналистов-расследователей — выпустил новое расследование — Implant Files (Исследование проблемы имплантов), посвященное медицинским приспособлениям — от искусственных тазобедренных суставов до искусственных клапанов — которые должны спасать жизни, и спасают, но которые и часто калечат. Индустрия имплантов — это колоссальный бизнес, в котором нередко прибыль оказывается важнее здоровья людей.

Авторы расследования приводят несколько примеров, когда некачественные импланты приводили к тяжелым последствиям для здоровья и даже смерти.

Так, в США 27-летняя пациентка умерла после того, как установленный ей дефибриллятор, отозванный позже компанией St.Jude Medical из-за проблем с батареей, не смог поддерживать ее сердечный ритм. Семья погибшей подала иск в суд. По всему миру пациентам имплантировали почти 350 тыс. таких устройств.

В Южной Африке 51-летней женщине необходима операция для удаления имплантата, который ей установили для лечения недержания. Из-за некачественного устройства она годы терпела приступы мучительной боли в животе.

В фаллопиевых трубах более миллиона женщин был помещен Essure, металлический контрацептив в виде спирали. Тысячи позже сообщили о серьезных травмах, включая перфорирование матки.

При этом в сотнях интервью ICIJ пациенты рассказывали, что их не предупреждали о серьезных рисках, которые могут возникнуть от имплантатов.

Индустрия быстро растет. Ежегодные продажи выросли более чем в два раза — с примерно $118 млрд в 2000 году до примерно $400 млрд в 2018 году, отмечается в расследовании.

Правительства десятков стран Африки, Азии и Южной Америки вообще не регулируют рынок медицинских устройств, доверяя контроль их качества европейским властям или Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США. Более того, устройства, снятые с рынка в некоторых странах по соображениям безопасности, остаются в продаже в других странах.