Керченский кризис. Реакция

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. «Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан», — заявил Порошенко.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, призвал к мобилизации все мировое сообщество. «Мы 5 лет является объектом агрессии — и скрытой, и неприкрытой. И то, что сегодня произошло — недопустимо. Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не давал права не уважать закон, посягать на территориальную целостность государства», — цитирует Гройсмана портал «112.ua».
В Евросоюзе назвали произошедшее подтверждением того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастают в условиях игнорирования основных правил международного сотрудничества. «Строительство Керченского моста было проведено без согласия Украины и стало очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это — вместе с милитаризацией Азовского моря — привело и к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе», — говорится в сообщении ЕС, которое приводят «Ведомости».
Глава международного комитета Совета федерации России Константин Косачев обвинил в провокации Киев: «На наших глазах стремительно развивается провокация украинских военных в Керченском проливе. Нет сомнения, что она затеяна с единственной целью — вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию. С военной точки абсолютно бессмысленная затея. С политической — увы, весьма перспективная, ведь к попу не ходи и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдет».
Политолог Федор Крашенинников задается вопросом: зачем было поддаваться на провокацию?
«Жду, пока кто-нибудь напишет пылкое воззвание на тему: в эти суровые часы, когда украинские катера угрожают безопасности всей России от Калиниграда до Владивостока, мы все как один должны сплотиться вокруг верховного главнокомандующего», — пишет Крашенинников. По его мнению, «никакое НАТО за Украину не вступится, а вот санкций мы опять получим полную лопату».
С ним соглашается доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Он уверен, что инцидент приведет к новым санкциями против Москвы. «Если будет расследование на уровне международных организаций, нам будет очень тяжело доказать свою правоту, так как большинство стран мира не признает Крым территорией России», — сказал Суздальцев в интервью «Коммерсанту».По его словам, «Киев активно ищет любой повод, чтобы Вашингтон все-таки ввел второй пакет против России перед началом предвыборной президентской кампании на Украине».
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал бенефициариями «керченского кризиса» главнокомандующих Владимира Путина и Петра Порошенко: «Если Владимир Путин, на фоне падающего рейтинга, должен сплотить народ вокруг угрозы «агрессии соседа», за спиной которого стоят «западные захватчики» (обычный прием со времен конфликтов с Эстонией и Грузией), то введение военного положения на всей территории Украины должно отменить президентские выборы, где Порошенко пока не выходит даже во второй тур, пропуская вперед Юлию Тимошенко и Юрия Бойко. Сейчас не столь важно, кто начал «керченский кризис» (такой поджог рейстага), важно, что политически у себя выигрывают и российский, и украинский президенты».
Фото ТАСС