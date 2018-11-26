Керченский кризис. Реакция

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. «Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан», — заявил Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, призвал к мобилизации все мировое сообщество. «Мы 5 лет является объектом агрессии — и скрытой, и неприкрытой. И то, что сегодня произошло — недопустимо. Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не давал права не уважать закон, посягать на территориальную целостность государства», — цитирует Гройсмана портал «112.ua».

НАТО

после конфликта в Керченском проливе призвали стороны к сдержанности, отметив, что поддерживают суверенитет Украины. «НАТО внимательно наблюдает за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе и находится на связи с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации. НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая права на навигацию в ее территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении представителя альянса Оаны Лунгеску.

В Евросоюзе назвали произошедшее подтверждением того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастают в условиях игнорирования основных правил международного сотрудничества. «Строительство Керченского моста было проведено без согласия Украины и стало очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это — вместе с милитаризацией Азовского моря — привело и к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе», — говорится в сообщении ЕС, которое приводят «Ведомости».

Глава международного комитета Совета федерации России Константин Косачев обвинил в провокации Киев: «На наших глазах стремительно развивается провокация украинских военных в Керченском проливе. Нет сомнения, что она затеяна с единственной целью — вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию. С военной точки абсолютно бессмысленная затея. С политической — увы, весьма перспективная, ведь к попу не ходи и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдет».

Политолог Федор Крашенинников задается вопросом: зачем было поддаваться на провокацию?

«Жду, пока кто-нибудь напишет пылкое воззвание на тему: в эти суровые часы, когда украинские катера угрожают безопасности всей России от Калиниграда до Владивостока, мы все как один должны сплотиться вокруг верховного главнокомандующего», — пишет Крашенинников. По его мнению, «никакое НАТО за Украину не вступится, а вот санкций мы опять получим полную лопату».

С ним соглашается доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Он уверен, что инцидент приведет к новым санкциями против Москвы. «Если будет расследование на уровне международных организаций, нам будет очень тяжело доказать свою правоту, так как большинство стран мира не признает Крым территорией России», — сказал Суздальцев в интервью «Коммерсанту».

Алексей Венедиктов