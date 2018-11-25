Михаил Ходорковский о государстве его мечты

20 лет большой срок и не за горами то время, когда ему придется уйти политически или физически. Вероятность, что кремлевская братва после этого сможет сохранить статус кво - невелика. Есть ли у нас понимание, что будет после этого со страной и куда и как надо будет двигаться дальше?

Именно про Россию нашей мечты хотелось бы поговорить и подумать сегодня.

На правах застрельщика хотел бы поведать свое представления об этом.

И для начала, как теперь говорят, дисклеймер.

Соглашусь с теми либералами, которые неоднократно обвиняли меня в том, что я никакой не либерал. Я и правда не либерал, по крайней мере в российском представлении.

Поэтому оставим в стороне конституционные права граждан: свобода слова, вероисповедания, перемещения, право на митинги и демонстрации, всеобщие честные выборы, регулярная сменяемость власти - в 21 веке это не либерализм, а норма.

Поговорим о более сложном.

Я за сильное правительство и против концепции «государство - ночной сторож» для России. Самоуправлению надо учиться, как учатся водить машину. Долго и вдумчиво. А до этого лучше если есть водитель. Моя претензия к Путину - у него слабое, беспомощное, коррумпированное правительство.

Я за правовое государство с независимым судом и верховенством права, но концепцию немедленного внедрения абсолютной демократии на всей территории страны не поддерживаю. Страна большая и разная. Либо федерализм, правовое государство и разноукладность, либо попытка силовой унификации и новый виток авторитаризма. Моя претензия к нынешней власти не в недостаточной демократичности, а в отказе от правового государства и в несменяемости.

Я за крупный бизнес. Мелкий и средний бизнес - это рабочие места, самообеспечение, комфорт, инновации. Но экономическая эффективность, производительность труда, масштабные внедрения новых технологий это бизнес крупный. Моя претензия к власти не из-за ее ставки на крупный бизнес, а за консервацию «олигархического капитализма», где крупный бизнес сросся с властью в коррупционном экстазе, и формирование на его основе новой версии государственной-монополистической экономики. Проблема не в крупном бизнесе и даже не в госсобственности как таковой, а в монополизации, которая в свое время угробила экономику СССР.

Я за дальнейшую урбанизацию. Мегаполисы - это не только основа современной экономики, это просто несравнимое удобство жизни. Моя претензия к власти не в том, что страна урбанизируется, а в том, что из-за беспомощности правительства и желания защитить центры власти, урбанизация идет криво. Диспропорциональная концентрация привела к тому, что Москва задыхается от притока населения и транспортных потоков, а крупные региональные центры сидят на голодном пайке, инфраструктурно в прошлом веке. России для экономического рывка необходимо 10-12 мегаполисов, а не один перераздутый.

Я за сильную армию. Мы живем не в идеальном мире. Но сильная армия, это не угроза Армагеддоном, а си ла, способная защитить интересы страны. То есть достаточная технологическая независимость, авиация, космос, высокоточное оружие. Моя претензия к Путину - абсолютная беспомощность в сфере технологий, обусловленная разрывом союзнических отношений с развитыми странами, коррупцией, утечкой мозгов. Беспомощность, прикрываемая угрозой всеобщего уничтожения, разрушенными псевдоавианосцами, неработающим Глонассом, халтурной анимацией и бесправными наемниками под видом ЧВК.

Источник