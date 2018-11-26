Мир без правил

Без всяких сомнений, книги британских авторов Марка Урбана и Бена Макинтайра о русских шпионах-перебежчиках Сергее Скрипале и Олеге Гордиевском, которые вышли осенью одна за другой, уже детально изучены и в ГРУ и СВР. Но и человека, далекого от мрачного мира английских и российских спецслужб, эти книги не разочаруют.



Как известно, кому попало спецслужбы доступ к информации о своих секретных операциях не дадут. Оба автора получили беспрецедентный доступ к первоисточникам, и это не случайно.

Марк Урбан

Марк Урбан — знаменитый журналист программы ВВС Newsnight и автор книг, самая лучшая из которых UK Eyes Alpha — очень критическая книга о британской разведке МИ6 при Тэтчер. Марк много работал в горячих точках, включая Афганистан и Ирак. В юности он недолго служил в Королевском танковом полку — обстоятельство, благодаря которому он, скорее всего, и получил возможность общаться с бывшим полковником ГРУ Скрипалем, осевшем после «шпионского» обмена в 2010 году в Британии — куратор Скрипаля служил в одном с Марком подразделении.



Бен Макинтайр — автор бестселлеров о британской разведке, таких как «Шпион среди друзей» о Киме Филби и «Агент Зигзаг» о самом известном агенте времен Второй мировой войны Эдди Чапмэне. Макинтайр сегодня — самый популярный автор книг о британской разведке, и он использовал свой авторитет, чтобы узнать детали секретных операций 70-х и 80-х годов из первых рук — от отставников МИ-5 и МИ-6, которые вербовали Гордиевского, обеспечивали ему прикрытие и разрабатывали план его эксфильтрации.

Скрипалю коттедж понравился, и на следующую встречу он пришел с подробной схемой ГРУ, включавшей имена и должности руководства спецслужбы. Такого уровня информации в МИ-6 не получала 18 лет со времен Суворова



История Скрипаля

Книга о Скрипале основана на интервью Марка Урбана, который провел много часов с экс-полковником ГРУ в его доме в уютном городке Солсбери, каким он был до того момента, как там появились люди с документами на имя Петрова и Боширова.

Вся информация о Скрипале – его биография в ГРУ, вербовка, жизнь двойного агента и, в конце концов, провал – представляет огромный интерес, поскольку то немногое, что было известно о нем, раньше исходило от ФСБ, посадившей шпиона в тюрьму и по понятным причинам не выдавшей лишних деталей.

Сергей Скрипаль

Военная разведка ГРУ, где Скрипаль, выпускник военно-инженерного училища, провел большую часть своей карьеры, поднявшись со службы в 345-ом полку ВДВ до позиции разведчика под дипломатическим прикрытием, — самая секретная спецслужба в России. В отличие от других, у нее никогда не было пресс-службы, она не проводит брифингов для журналистов, никаких интервью с бывшими сотрудниками, — вся ее деятельность покрыта мраком. До сих пор выходили лишь книги о спецназе ГРУ и исследования, посвященные истории военной разведки. Самым популярным источником о ГРУ оставался «Аквариум» Виктора Суворова (Владимира Резуна), сотрудника резидентуры ГРУ в Женеве, который перебежал к англичанам в 1978-м.



Самый важный момент в жизни двойного агента — это вербовка и мотивы, по которым разведчик решил подвергнуть огромному риску свое достаточно устойчивое положение в обществе. Виктор Суворов утверждал, что система наступила ему на хвост и он убежал от нее. Ким Филби, легендарный шпион Секретной службы Ее Величества, был убежденным коммунистом и по идейным соображениям начал сотрудничать с НКВД в 1930-е годы.

Пабло Миллер

С Cергеем Скрипалем, cудя по книге, все было намного проще. Полковника, служившего в военной резидентуре в Мадриде под прикрытием должности первого секретаря посольства, завербовал сотрудник МИ-6 Пабло Миллер в 1996-м году. Миллера Марк Урбан выводит в книге под псевдонимом Ричард Бэгнэлл. Англичанин представился бизнесменом из Гибралтара и на одну из встреч в ресторане принес книгу Суворова «Аквариум» — намек, который трудно не понять, а на другую встречу подарок из Лондона — маленькую модель английского коттеджа. Скрипалю коттедж понравился больше, и на следующую встречу он пришел с подробной схемой ГРУ, включавшей имена и должности руководства спецслужбы.



Как отмечает Урбан, такого уровня информации в МИ-6 не получала 18 лет со времен Суворова. Ценность этой информации увеличивалась тем, что Скрипаль лично знал некоторых руководителей и в отличие от Суворова, оставался на службе и имел доступ к свежим данным. В обмен за ценную информацию он получал деньги. Немного — несколько тысяч долларов при каждой встрече. В 1990-е годы зарплата разведчиков выглядела скромнее, чем в советское время, а моральное оправдание у Скрипаля имелось такое: он присягал Советскому Союзу, а поскольку страны такой больше нет, то и его обязательства аннулированы.

Когда Скрипаль вернулся Москву, в старую штаб-квартиру ГРУ, он получил позицию в отделе кадров, что значило доступ к досье сотрудников резидентур в Западной Европе. Марк Урбан приводит шокирующие детали о том, как передавались секретные сведения: например, однажды, когда жена Скрипаля Людмила поехала в Испанию отдыхать, полковник попросил ее передать своему куратору Пабло Миллеру книгу. Секретные сведения o новых назначениях в европейских резидентурах были нанесены между строк невидимыми чернилами, которые превращались в текст либо при нагревании, либо при нанесении специального реагента — техника, хорошо известная со времен большевиков. В Москву жена привезла сувенир от Пабло, в котором было спрятано несколько тысяч долларов. Переданные Скрипалем сведения помогли британским спецслужбам вычислить позиции ГРУ в стране.

В 1999 году полковник уволился из ГРУ и потерял бдительность. Он продолжал снабжать своего куратора сведениями , которые теперь получал от бывших коллег, но теперь выезжал на встречи за границу сам. Через несколько лет его арестовала ФСБ, а потом, как известно, его обменяли на русских нелегалов, пойманных в США.

Что довольно необычно для такого рода книг, автор не пытается сделать из Скрипаля героя, и честно рассказывает о его мотивах. Поэтому так странно выглядит, что Марк Урбан называет Пабло Миллера, с которым он знаком десятки лет, вымышленным именем. Ясно, что этого потребовало МИ-6, но ведь Пабло Миллера ФСБ «засветила» еще в начале 2000-х по следам другого шпионского дела, и информация о нем многократно публиковалась мировыми СМИ, а документ о совместной службе автора и куратора Скрипаля из МИ-6 находится с свободном доступе в интернете. В книге также полностью отсутствуют ссылки. Впрочем, ссылок нельзя найти ни в одной из книг Урбана.

Олег Гордиевский и Олдрич Эймс

В названии книги Макинтайра «Шпион и предатель» только первое слово относится к Олегу Гордиевскому, сотруднику Первого главного управления КГБ, убежавшему в 1985 году в Британию. Предатель — это сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, который выдал КГБ не только дюжину агентов ЦРУ, но и самого Гордиевского, о котором американцы узнали в процессе сотрудничества с британцами.

Олег Гордиевский

Операция по вывозу Гордиевского, который дослужился до позиции главы лондонской резидентуры, в багажнике автомобиля британского посольства через финскую границу — одна из самых захватывающих историй о работе спецслужб. Правда, она, как и многие другие подробности его невероятной жизни и карьеры, была уже рассказана самим Гордиевским в его автобиографии, и рассказана прекрасно. Зачем же читать еще одну книгу?



Во-первых, затем, что он нее невозможно оторваться. Джон Ле Карре не случайно назвал книгу лучшей правдивой историей, которую он когда-либо читал, а его нельзя обвинить в излишней симпатии к британским спецслужбам.

Бен Макинтайр

Во-вторых, Макинтайр дополняет историю Гордиевского подробностями с другой стороны и рассказывает, кто и как в МИ-6 и МИ-5 помогал суперценному агенту шпионить на британцев и одновременно скармливать кое-какую информацию русским, чтобы они ничего не заподозрили. С самим героем книги автор тоже провел много времени и узнал много нового, в результате история получает объем — события видны в разных проекциях.



Майкл Беттани

Например, история Майкла Беттани (Michael John Bettaney), сотрудника британской контрразведки, который хотел стать агентом КГБ и упорно бросал письма с информацией о составе советской резедентуры прямо в почтовый ящик резидента. Напуганный Гордиевский сообщил об этом кураторам, Беттани задержали и отвели на допрос в квартиру, принадлежавшую МИ-5, где он потребовал бутылку виски, которую выпил до дна.



Элиза Мэннингэм Буллер

Будущий директор МИ-5 Элиза Мэннингэм Буллер (Eliza Manningham-Buller) лично вела допрос, но не преуспела — он ни в чем не признался. С утра она приготовила похмельному Беттани завтрак, от которого он отказался и просто покинул квартиру. (Вскоре он сам сдался).



Виктор Буданов

Эта история пересекается с тем, как самого Гордиевского допрашивал полковник из внешней контрразведки ПГУ Виктор Буданов, когда подозрения в отношении Гордиевского стали слишком серьезными. Гордиевскому предложили выпить, в алкоголь была подмешана какая-то сыворотка правды, он потерял контроль, но не признался.



Учитывая, что позднее Виктор Буданов основал охранную компанию, которая сейчас охраняет американское посольство в Москве, история приобретает связь с современностью. Чисто теоретически можно предположить, что если бы Буданов также подробно рассказал свою версию случившегося, то история заиграла бы новыми красками. Но такое вряд ли возможно — СВР предпочитает хранить секреты, даже если они уже стали секретами Полишинеля.

После прочтения этих книг нельзя не заметить разницу в отборе сотрудников в двух советских разведках. ГРУ опиралась на таких, как десантник Скрипаль — с боевым опытом (он прошел Афганистан), но плохо владеющих иностранными языками, с трудом адаптирующихся к жизни в других странах. Сергей Скрипаль вырос в простой семье и видел армию как единственный шанс сделать карьеру.

Судя по Петрову и Боширову, этот принцип отбора кадров в военной разведке не изменился. Внешняя разведка КГБ выдвигала таких, как Гордиевский – выпускник МГИМО, сын офицера НКВД и брат офицера-нелегала КГБ, женатый на дочери генерала КГБ.

Мотивы измены Гордиевского тоже выглядят сложнее. Он впервые дал понять, что готов пойти на сотрудничество с западной разведкой своему однокурснику по МГИМО – чешскому разведчику, который перебежал на Запад в ужасе от вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Уже после побега чех постучался в квартиру Гордиевскому в Копенгагене, и старый друг его не выгнал. Гордиевскому не нравилось, как меняются правила в КГБ после 1968 года. Он был настолько амбициозен или тщеславен, что верил, что может спеть песню получше.

Неизвестно, будут ли эти важные книги переведены на русский язык. Например, книга Питера Эрли (Peter Early) Comrade J (Товарищ Жан) c откровениями перебежчика из СВР Сергея Третьякова, которая вышла в 2008 в США, не была опубликована в России. Более того, по факту ее публикации ФСБ возбудила уголовное дело о разглашении гостайны.

* ГРУ было переименовано в Главное Управление (ГУ), но новое название не прижилось

ДОСЬЕ

Ирина Бороган, журналист, в соавторстве с Андреем Солдатовым опубликовала книги «Новое дворянство» (о ФСБ) и «Битва за Рунет» (о попытках Кремля поставить Интернет в России под контроль).