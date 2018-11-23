Якунин подал в суд на редакцию и сотрудников «Новой газеты»

Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал к «Новой газете» иск о защите чести и деловой репутации.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя истца Григория Левченко.

«Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — заявил Левченко.

Якунин требуют удалить недостоверные, по его мнению, сведения и опубликовать опровержение. По словам Левченко, в суд бывший руководитель РЖД обратился после того, как редакция самостоятельно не опубликовала опровержение в течение месяца. Если суд удовлетворит иск, деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики» и благотворительные проекты по защите детей. Помимо компенсации в 2 млн руб. от издания, экс-глава РЖД требует компенсации от журналистов «Новой». Андрей Сухотин и Ирек Муртазин, согласно иску, должны выплатить 1 и 2 млн руб. соответственно.

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров заявил «МБХ медиа», что ничего не знает об иске.



«От Якунина мы ничего не получали. Это раз. Делались какие-то публичные заявления, что они куда-то что-то подают. Это два. Тем более это был его представитель, а не Якунин», — сказал Кожеуров.

Главред также предположил, что претензии могут касаться расследование ФБК и еще одной статьи самой газеты.



«Но точно мы ничего не можем сказать, потому что хотели бы увидеть что же господину Якунина хочется опровергнуть. Это один из случаев, а началось это полтора или месяц назад, когда люди еще не подав исков, делают публичные заявления. Потом что-то подают и опять заявляют. К нам из них никто не обращался», — сказал Кожеуров.



Ранее Левченко заявлял, что Якунин собирается подать в суд на «Новую», если она не извинится за материал «Особо важное убийство» и не удалит его. В публикации речь шла о мотивах убийства в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной. Одной из причин издание называло версию о расследовании коррупции при продаже билетов на поезда РЖД. В публикации говорилось о возможной связи между семьей Якуниных и продажей электронных билетов на партнерских сайтах РЖД.