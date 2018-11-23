Где служат и как поминают погибших «вагнеровцы»

Российские наемники из частной военной компании Вагнера после участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии с начала 2018 года выполняют задачи в Судане, Центральноафриканской республике, а в ближайшее время могут отправиться и в Ливию. Об этом Русской службе «Би-би-си» рассказал боец ЧВК, вернувшийся недавно из командировки в Сирию.

По его словам, «несколько недель назад людей начали собирать для командировки в Ливию, но потом дали команду «отбой» и сказали пока никуда не ехать, а ждать дальнейших указаний».

Он также рассказал, что сейчас 80 бойцов ЧВК находятся в Судане, рота в ЦАР. Продолжают «вагнеровцы» работать и в Сирии: «Сейчас там находится вся пятая рота и около 20 человек из резерва. Но боевых задач там уже почти не решается, работают на охранении важных объектов, а летом седьмая рота Вагнера провела все три месяца командировки на базе в 70 километрах от Дейр-эз-Зора, отрабатывая со щитами и дубинками разгон митингов».

Журналисты «Би-би-си» также нашли связь между Евгением Пригожиным и «ЧВК Вагнера». Так летом структуры подконтрольные бизнесмену рядом с полигоном «Молькино» в Краснодарском крае, где находится тренировочная база ЧВК, построили часовню памяти погибших в Сирии российских добровольцев. Возведением объекта занималась компания Евгения Пригожина «Мегалайн», которая также строила воинские части для миноборны. Один из бывших менеджеров компании рассказал, что всех причастных к строительству заставляли подписывать бумагу о неразглашении.