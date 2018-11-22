Как Кремль финансирует непризнанные республики

Кремль на протяжении многих лет в обход санкций финансировал ряд пророссийских сепаратистских государств в бывших советских республиках Украины, Грузии и Молдовы. Цель — восстановление влияния России и противодействие сближению стран с Западом, пишет The Washington Post.

Журналисты на основе интервью с деловыми и политическими лидерами раскрыли использование импровизированной банковской системы, которая проходит через Южную Осетию. Одна из главных поддерживаемых территорий — Восток Украины. Лидеры сепаратистов переводят деньги в Южную Осетию. Далее они идут в Россию за поставки топлива, строительных материалов и продуктов. Схема работает и в обратном направлении. Только в этом году более $150 млн было направлено через Южную Осетию.

Налоговое управление Южной Осетии предоставило журналистам список из 146 вновь зарегистрированных компаний, которые, вероятно, ведут бизнес с Восточной Украиной. Самым крупным налогоплательщиком среди них является Республиканская топливная компания, сеть из 52 АЗС, принадлежащих правительству самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Компания импортировала топливо из России и платила за него через Южную Осетию.

Практически Южная Осетия позволила России создать свои собственные правила и отдельные финансовые каналы, чтобы помочь поддерживать сепаратистскую экономику и обойти санкции, делает вывод The Washington Post.