Путин виноват

По данным исследования «Левада-центра» 61% опрошенных россиян считают, что президент Владимир Путина в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Еще 22% полагают, что он несет ответственность «в некоторой мере». Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной.

Проголосовать за Путина готовы 56% респондентов, тогда как год назад их было 66%.

«Нынешний максимум можно объяснить общим ухудшением ситуации в стране в сочетании с пенсионной реформой. Людей не удалось убедить в том, что Путин ничего не знал о ней. Еще одним фактором роста ответственности президента является то, что в политической системе нет фигур, сопоставимых с Путиным», — рассказал «Ведомостям» социолог «Левада-центра» Денис Волков.

Люди на фокус-группах говорят, что власти их обманули — им обещали повышение пенсий, а повысили пенсионный возраст, отмечает он.

Данные об ответственности президента всегда были косвенным показателем того, в какой степени народ раздражен властью, говорит политолог Борис Макаренко: «Произошло пробивание барьера «царь хороший, бояре плохие». Это действительно рекордный показатель за все время наблюдения. Если растет доля россиян, считающих, что президент несет ответственность за проблемы страны, то, значит, на него стала возлагаться часть недовольства и раздражения своим положением». Он считает это реакцией на то, что с 2014 года уровень жизни россиян не улучшается.