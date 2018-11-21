Алексей Кондауров о пересмотре оценки войны в Афганистане

Избранный (в том числе и мной) в 1989 году с соблюдением всех возможных демократических процедур съезд народных депутатов СССР осудил введение войск в Афганистан.

Нынешние, уж точно не мной избранные депутаты, спустя 30 лет, надумали отменить то решение, полагая, что действия советского руководства по военному вмешательству в дела иностранного государства геополитически оправданными и морально безукоризненными.

Понятно для чего это делается именно сегодня и от кого «лично» получена отмашка, но хлопоты-то все равно пустые: историю не перепишешь, как бы ни хотелось.А история заключается в том, что ввод войск в Афганистан стал роковой ошибкой советского руководства, приведший к ненужным человеческим жертвам (с обеих сторон), моральному надлому из-за непонимания целей и абсолютной бесперспективности той войны, колоссальным экономическим издержкам - что, в совокупности, кратно ускорило развал СССР.

Эти-то, что на Охотном ряду, могут по молодости лет и не представлять, какое отношение к этому решению господствовало тогда среди людей с погонами, а я-то прекрасно помню, что, если поначалу нейтрально относились к тому, что туда влезли, и даже довольно цокали языками, обсуждая спецоперацию «Альфы» по захвату дворца Амина, то через пару лет, когда там повоевали, теряя людей и проливая кровь, для большинства перестало быть секретом, что страна вляпалась по уши и хорошего исхода не будет.

Насмотрелись Урсулюка и ну ворошить то, что лучше бы не ворошить вовсе, а оставить разбираться и давать оценки историкам.