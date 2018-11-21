Ушла журналист Зоя Ярошок

Ее ни с кем нельзя было спутать. Она просто была непохожа ни на кого. Зоя Ерошок или, как теперь положено, потому что прощаемся, Зоя Валентиновна Ерошок — даже представить себе не могу так к ней обратиться. Журналист «Новой газеты» со дня ее основания, вместе с Муратовым ушедшая из «Комсомольской правды», блестящий очеркист и интервьюер — «Новая» выложила
малую толику ею написанного, лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России" (1997) и дважды лауреат премии имени Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство" (2001 и 2008). А еще — веселая , в моей памяти Зои без улыбки нет — она заливисто смеялась, показывая миру два ряда крепких здоровых зубов, хорошо сбитая — из казачьего рода (она родилась в 1953-м в Темрюке Краснодарского края), она не просто сама твердо стояла на ногах, но казалось, что за ней, если надо, можно спрятаться, рука расставит — не отдаст. В последнее время она пропала, коллеги говорили — преподает в Международном университете и в Институте журналистики и литературного мастерства в Москве. Потом, как обухом — диагноз-приговор. То, что Зоя жила последние месяцы, это спасибо не только ее корням, и даже не врачам — Дмитрию Муратову, издателю и родителю «Новой газеты», который буквально не давал ей умереть. Муратов это как-то умеет. Но все имеет свои пределы. Сегодня, 21 ноября 2018 года, Зоя Ерошок ушла.
Как сообщает «Новая газета», прощание с Зоей Ерошок состоится 23 ноября 2018 года на Троекуровском кладбище в Большом зале прощания в 10:40.