Лиса не пустили в курятник

Новым президентом Интерпола выбрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Он будет занимать пост два года.
Ранее основным претендентом на пост президента организации называли представителя России генерал-майора МВД Александра Прокопчука, но против него выступили в США, Украине и Литве. Две последние страны пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит Прокопчук. А группа сенаторов США опубликовали совместное заявление, в котором призвали не избирать Прокопчука: «Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника».
Против назначения Прокопчука выступили и российские правозащитники.
«Если на должность президента Интерпола будет выбран представитель России, это может привести к тому, что злоупотребления предоставления «красного ордера» для ареста людей, пребывающих в какую-либо страну с целью избежать преследования по политическим мотивам, участятся. А выдача (или даже временное задержание) преследуемых — это фактическое соучастие в гонениях, т.е. соучастие в репрессивной политике», — сказано в открытом письме, которое подписали исполнительный директор Движения «За права человека» Лев Пономарев, руководитель Фонда «Социальное партнерство» Валерий Борщев, председатель РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер и председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.
«Разум восторжествовал. Кремль пытался протащить своего. Того, кто много лет помогал преследовать оппонентов власти и отмазывать «своих». Его даже считали «фаворитом» 4 дня назад. Не вышло. Это наша общая победа», — прокомментировал итоги выборов Михаил Ходорковский.