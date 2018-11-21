Лиса не пустили в курятник

Новым президентом Интерпола выбрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Он будет занимать пост два года.

Ранее основным претендентом на пост президента организации называли представителя России генерал-майора МВД Александра Прокопчука, но против него выступили в США, Украине и Литве. Две последние страны пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит Прокопчук. А группа сенаторов США опубликовали совместное заявление, в котором призвали не избирать Прокопчука: «Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника».

Противники российского кандидата указывали на то, что Москва регулярно злоупотребляет Интерполом «с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов».

Против назначения Прокопчука выступили и российские правозащитники.

«Если на должность президента Интерпола будет выбран представитель России, это может привести к тому, что злоупотребления предоставления «красного ордера» для ареста людей, пребывающих в какую-либо страну с целью избежать преследования по политическим мотивам, участятся. А выдача (или даже временное задержание) преследуемых — это фактическое соучастие в гонениях, т.е. соучастие в репрессивной политике», — сказано в открытом письме, которое подписали исполнительный директор Движения «За права человека» Лев Пономарев, руководитель Фонда «Социальное партнерство» Валерий Борщев, председатель РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер и председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

«Разум восторжествовал. Кремль пытался протащить своего. Того, кто много лет помогал преследовать оппонентов власти и отмазывать «своих». Его даже считали «фаворитом» 4 дня назад. Не вышло. Это наша общая победа», — прокомментировал итоги выборов Михаил Ходорковский.



Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. С 10 ноября 2016 года он является вице-президентом Интерпола. Ким Чон Ян исполнял обязанности президента после отставки предыдущего главы организации Мэн Хунвэя, которого задержали на родине, в Китае, по подозрению в коррупции.