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#Россия и мир

Лиса не пустили в курятник

21.11.2018

Представитель России проиграл выборы главы Интерпола

Новым президентом Интерпола выбрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Он будет занимать пост два года.

Ранее основным претендентом на пост президента организации называли представителя России генерал-майора МВД Александра Прокопчука, но против него выступили в США, Украине и Литве. Две последние страны пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит Прокопчук. А группа сенаторов США опубликовали совместное заявление, в котором призвали не избирать Прокопчука: «Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника». 

Противники российского кандидата указывали на то, что Москва регулярно злоупотребляет Интерполом «с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов».

Против назначения Прокопчука выступили и российские правозащитники.

«Если на должность президента Интерпола будет выбран представитель России, это может привести к тому, что злоупотребления предоставления «красного ордера» для ареста людей, пребывающих в какую-либо страну с целью избежать преследования по политическим мотивам, участятся. А выдача (или даже временное задержание) преследуемых — это фактическое соучастие в гонениях, т.е. соучастие в репрессивной политике», — сказано в открытом письме, которое подписали исполнительный директор Движения «За права человека» Лев Пономарев, руководитель Фонда «Социальное партнерство» Валерий Борщев, председатель РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер и председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. 

«Разум восторжествовал. Кремль пытался протащить своего. Того, кто много лет помогал преследовать оппонентов власти и отмазывать «своих». Его даже считали «фаворитом» 4 дня назад. Не вышло. Это наша общая победа», — прокомментировал итоги выборов Михаил Ходорковский.

Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. С 10 ноября 2016 года он является вице-президентом Интерпола. Ким Чон Ян исполнял обязанности президента после отставки предыдущего главы организации Мэн Хунвэя, которого задержали на родине, в Китае, по подозрению в коррупции.

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