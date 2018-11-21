Исполнимыми признаны 4 из 12 нацпроектов

Рабочая группа Госсовета признала исполнимыми 4 национальных проекта из 12.

Как сообщает «КоммерсантЪ», нацпроект «Жилье» эксперты оценили как вообще неисполнимый, по крайней мере при реализации его в суммах, доведенных Минстроем до регионов. Исполнимыми признаны нацпроекты цифровая экономика, наука, культура и поддержка экспорта. В отношении оставшихся прямо мнение в докладе не высказано. Так, в случае с нацпроектом по экологии мнение выглядит скорее положительным. Нацпроекты по производительности труда, по поддержке малого и среднего предпринимательства критикуются в форме, предполагающей несогласие с самой идеей и ее непонимание, отмечает газета. Самой массовой претензией к нацпроектам стала их «низкая комплексность».

Паспорта 12 нацпроектов и инфраструктурной программы до 2024 года утверждены осенью 2018 года, расходы на них учитываются в бюджете на 2019–2021 годы.