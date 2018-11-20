США заявили о раскрытии ирано-российской схемы поставок нефти в Сирию

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о раскрытии международной сети, с помощью которой иранский режим, работающий с российскими компаниями, поставляет нефть сирийскому правительству. Таким образом, в том числе, финансируются ХАМАС и Хезболла. Американские санкции запрещают материальную поддержку правительству Сирии, включая поставки нефти в порты, контролируемые правительством Сирии, а также материальную поддержку этим террористическим группам, говорится в сообщении Минфина США.

«Соединенные Штаты преисполнены решимости обеспечить финансовые проблемы Ирану, России и другим странам за их попытки укрепить авторитарное правление Асада, а также сорвать финансирование террористических организаций иранским режимом», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.В схеме, по данным США, участвовали подведомственное Минэнерго России предприятие «Промсырьеимпорт», базирующаяся в России Global Vision Group, принадлежащая выходцу из Сирии Мохаммеду Амеру Альшвики, и иранская Tadbir Kish. GVG занималась организацией поставок нефти из Ирана в Сирию.GVG в сотрудничестве с «Промсырьеимпортом», помогала иранской госкомпании National Iranian Oil Company (NIOC) поставлять иранскую нефть в Сирию. Для этого использовались несколько судов. Начиная как минимум с 2014 года они отключали автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть истинного получателя груза.Чтобы помочь Сирии заплатить России за эту нефть, Иран направлял средства в Россию через Global Vision Group. Для сокрытия своего участия в этих транзакциях, центробанк Ирана осуществлял платежи в Мир Бизнес банк через иранскую фармацевтическую компанию Tadbir Kish. После получения денег Global Vision Group переводила их «Промсырьеимпорту». По этой схеме были переведены миллионы долларов.«Промсырьеимпорт» и первый заместитель главы компании Андрей Догаев, Global Vision Group и ее владелец Альшвики решением Минфина США 20 ноября внесены в санкционные списки.Альшвики также выступает в качестве важного канала для перевода сотен миллионов долларов «Хезболле» и ХАМАС, говорят в США. Используя Центральный банк Сирии, Альшвики координирует переводы с официальным лицом «Хизбаллы» Мухаммадом Касиром, возглавляющим подразделение организации, которое содействует передаче оружия, технологий и другой поддержки от Сирии до Ливана.