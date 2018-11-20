Илья Яшин: Кунцево трясет

63.68% — результат Сергея Собянина на выборах мэра Москвы по району Кунцево. Он обещал отстаивать интересы граждан, защищать комфортную городскую среду и не допускать точечной застройки. Люди поверили предвыборному вранью и проголосовали за кандидата «Единой России».

Теперь Кунцево трясет.

Компания «ПИК» решила воткнуть огромную башню на улице Ивана Франко. Строительная площадка разворачивается на придомовой территории и, по сути, полностью уничтожит двор. На территорию уже завезли бетонные блоки.

Люди вышли на акции протеста, чтобы защитить свое жизненные пространство. Руководство «ПИК» решило, что никаких переговоров не будет, и выбрало силовой вариант решения проблемы. В Кунцево направили около 80 бойцов частного охранного предприятия, которые просто избивают протестующих и ведут себя, как бандиты.

Наглость строительной компании, очевидно, объясняется поддержкой правительства Москвы. Собянин молчит и вообще ни как не комментирует ситуацию. Полиция помогает боевикам и задерживает недовольных жителей района. То есть сначала людей бьют охранники, а потом задерживают полицейские. Вы за такое голосовали в сентябре, уважаемые 63,68% жителей Кунцево?

То, что сейчас происходит на западе Москвы — прямое следствие недавних выборов. Собянин считает, что получил от граждан право делать с городом всё, что ему захочется. Его приоритет: защита интересов строительных олигархов. На людей ему просто плевать.

Я хочу выразить поддержку протестующим в Кунцево. Сейчас им очень тяжело, но шанс отстоять свой район есть. Перед глазами пример улицы Кравченко, где жители долгие месяцы боролись против точечной застройки. На них также нападали бойцы ЧОП, им также угрожали, их также давили. Но люди выстояли — и стройка была отменена. Надеюсь, выстоит и Кунцево.