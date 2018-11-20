Повар Путина в Африке

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина и чьи структуры связывают связывают с участием в войне в Сирии и вмешательстве в выборы президента США, распространяет свое влияние в странах Африки, пишет Bloomberg.

Пригожин предлагает услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских стран в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности, сообщают собеседники агентства. Речь идет о Демократической Республике Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Центральноафриканской Республике.

Активность Пригожина выросла перед тем, как Путин готовится принять более 50 лидеров на первый саммит Россия-Африка в 2019 году. Это событие, которое закрепит «активное присутствие России в регионе», заявлял ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политтехнологи Пригожина помогли Эммерсону Мнангагве одержать победу на выборах главы Зимбабве. Бизнесмен расширяет свое влияние в Демократической Республике Конго, богатой полезными ископаемыми, где скоро пройдут президентские выборы. Еще одной страной, в которой заинтересованы Путин и Пригожин, стал Мадагаскар, крупнейший в мире производитель ванили и обладатель крупных месторождений никеля, кобальта и урана. В марте на остров вылетел кремлевский посланник на переговоры с тогдашним президентом. Российские политтехнологи, связанные с Пригожиным, находятся в стране на фоне жесткой гонки на пост президента, которая завершится в следующем месяце. Действуют россияне и в Гвинее, которая является крупнейшим поставщиком бокситов для компании «Русал».

Пригожин принял участие в переговорах между министром обороны России Сергеем Шойгу и ливийским командиром Халифой Хафтар. Он предоставляет военные услуги национальной армии Хафтара в обмен на энергетические сделки.