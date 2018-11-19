Новое дело Браудера

Браудера объявят в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту.

Российское следствие считает, что транснациональное преступное сообщество, которое возглавляет британский финансист, действует с 1999 года и было создано «с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах», заявил представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев, передает «Интерфакс».

Следователи также изучают версию о насильственной смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. На брифинге в Генпрокуратуре государственный советник юстиции 3-го класса Михаил Александров сказал, что «Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений». Смерть Магнитского могла наступить от отравления диверсионным химическим веществом, передает ТАСС

«Были получены данные, говорящие о том, что смерти (Магнитского и других партнеров Браудера) явились насильственными. В частности, рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединение алюминия, которые спровоцировали развитие у них острой печеночной недостаточности, таким образом, была инсценирована картина их естественной смерти», — сказал Александров.

Следы отравления этим веществом также нашли у Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова.

«Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», — уточнил Александров.

Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Его арест связывали с раскрытием им коррупционных схем, к которым причастны чиновники и сотрудники МВД.

Генпрокуратура не исключает причастности Браудера и к смерти предпринимателя Александра Перепеличного в Великобритании в 2012 году. Если смерть Перепеличного была насильственной, наиболее вероятный вывод — он был убит «с целью ликвидации участника очередной провокации, организованной Браудером», сообщил Атмоньев.

Представители Hermitage заявляли, что Перепеличный был убит российскими спецслужбами из-за того, что он якобы был информатором по делу о хищениях из российского бюджета, которые разоблачил Магнитский. Генпрокуратура направила в СКР постановления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о подозрении Браудера в организации убийства Перепеличного, передают «Ведомости».

Перепеличный умер 10 ноября 2012 года у своего дома в графстве Суррей. Полиция вначале заявляла, что в обстоятельствах его смерти не обнаружено ничего подозрительного. В мае 2015 года до начала дознания в коронерском суде Суррея эксперт заявила, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения, его добывают из растения Gelsemium elegans рода гельземиев, которое растет только в Азии. В марте 2017 года была выдвинута версия, что бизнесмен мог быть отравлен супом из щавеля, напоминает газета.



«Накануне принятия решения о новом главе Интерпола, на пост которого претендует россиянин, Генпрокуратура устроила огромную пресс-конференцию обо мне и о том, как они будут преследовать меня где угодно. Я точно их задел «актом Магнитского», — прокомментировал заявления Генпрокуратуры Браудер в Twitter.



Уильяма Браудера Тверской суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство 29 декабря 2017 года. Суд также постановил взыскать с Браудера и его партнера по фонду Ивана Черкасова более 4 млрд руб. в счет потерпевших — трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве. В 2013 году суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии общего режима за уклонение от налогов. По этому же делу виновным был признан Сергей Магнитский.

Браудер инициировал принятие в США и Канаде «актов Магнитского» — законов, запрещающих въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.