В России против Браудера возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества

В России против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело о создании преступного сообщества.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Браудера объявят в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту.
Уильяма Браудера Тверской суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство 29 декабря 2017 года. Суд также постановил взыскать с Браудера и его партнера по фонду Ивана Черкасова более 4 млрд руб. в счет потерпевших — трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве. В 2013 году суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии общего режима за уклонение от налогов. По этому же делу виновным был признан юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью в СИЗО. Смерть Магнитского могла носить насильственный характер от отравления диверсионным химическим веществом, сообщили сегодня в Генпрокуратуре. По данным ведомства, Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений
Браудер инициировал принятие в США и Канаде «актов Магнитского» — законов, запрещающих въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.