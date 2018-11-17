Российский генерал претендует на пост главы Интерпола

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук является основным кандидатом на пост главы Интерпола, The Times называет его «фаворитом».

Конкуренцию Прокопчуку составляет и.о. президента организации кореец Ким Чен Янг.



Прокопчук занимает пост вице-президента Интерпола. Собеседники The Times говорят, что при нем Россия пыталась получить «красные уведомления» (red notices), которые являются фактически международными ордерами на арест, против политических оппонентов. Так, в мае Билл Браудер, финансист США и критик президента Путина, был арестован в Испании по запросу России. Позднее он был освобожден.

«Прокопчук — проблема, потому что он был человеком в российском министерстве внутренних дел, который отвечал за составление многих из этих сфабрикованных красных уведомлений, когда он был государственным чиновником России», — говорит Дэвид Кларк, бывший специальный советник по иностранным делам.