NYT рассказала о спорной тактике Facebook во время кризиса доверия

Газета The New York Times опубликовала расследование о Facebook, в котором, в частности, утверждается, что компания заказывала публикации о недостатках конкурентов в IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных скандалов, в частности, о сотрудничестве с Cambridge Analytica и об использовании платформы российскими троллями для вмешательства в избирательную кампанию США. Заказные материалы выходили на небольшом портале NTK Network, на который потом ссылались крупные консервативные издания, такие как Breitbart. NTK Network публиковал негативные статьи о таких гигантах индустрии, как Google и Apple. Так, последних обвиняли в лицемерии. В одной из публикаций сказано, что глава компании Тим Кук не имел права упрекать Facebook в нарушении правил защиты тайны частной жизни, так как Apple сама собирает излишнее количество информации о своих пользователях.
Для подобных публикаций Facebook привлек консалтинговую компанию Definers, хотя изначально она была нанята для отслеживания публикаций в СМИ о самой соцсети. Definers также выпускала материалы, связывающие критиков Facebook с инвестором и филантропом Джорджем Соросом, который публично обвинял Facebook в монополизации IT-рынка и получении прибыли за счет формирования у пользователей зависимости от своих продуктов. По данным газеты, исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг руководил кампанией по «очищению имени» Facebook.
NYT опубликовала статью на основе интервью с десятками нынешних и бывших сотрудников Facebook, а также с государственными служащими. После выхода материала соцсеть прекратила сотрудничество с Definers.
Совет директоров Facebook выступил в защиту главы Цукерберга после публикации The New York Times. Как сообщает CNBC, в заявлении совета директоров указано, что несправедливо считать, что Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг знали о российском вмешательстве в выборы и пытались игнорировать его или же препятствовали расследованию произошедшего, так как Цукерберг уже выступал перед Конгрессом США, где признавал, что слишком поздно заметил российское вмешательство и слишком поздно предпринял необходимые меры. При этом в Совете директоров отметили, что они просили руководителей компании действовать оперативнее.
Позже Марк Цукерберг на своей странице Facebook заявил, что незамедлительно принял меры в ответ на попытки РФ повлиять на выборы в США и представил новый план борьбы с нарушениями со стороны пользователей. Также создатель соцсети объявил о ряде новых мер регулирования, в том числе о планах создать к концу 2019 года независимый отдел, который будет рассматривать жалобы пользователей, считающих блокировку их материалов необоснованной.