ФСБ проникает в TLScontact

The Insider и Bellingcat отмечают, что каждый россиянин, подающий документы на британскую визу, проходит двухэтапную проверку: сначала документы изучают сотрудники авторизованного визового центра TLSсontact, затем это делает МВД Великобритании. Даже для обычной туристической визы желательно подтвердить наличие связей со своей страной, а также финансовую состоятельность. Для тех, кто подает на деловую визу, также необходимо подтверждение деловых связей или факта найма на работу. Однако Чепига и Мишкин не имели ни каких-либо бизнес-связей с Британией, ни зарегистрированного на эти имена бизнеса в РФ и все равно получили британскую и шенгенскую визы.
В распоряжении расследователей оказался ряд документов, переданных бывшим сотрудником визового центра TLScontact Вадимом Митрофановым (имя изменено), который попросил убежище в США после того, как ФСБ стала принуждать его к сотрудничеству, оказывая давление на его беременную жену и его мать. Согласно показаниям, спецслужбы РФ пыталась устроить в TLS своего сотрудника, имели доступ к камерам визового центра и диаграмму внутренней компьютерной сети. Весной 2016 года фсбшник в беседе с Митрофановым упомянул, что они хотят отправить в Великобританию пару человек.
После того, как Вадим Митрофанов вывез свою семью в США, а потом уехал сам, он обратился с этой информацией в ФБР и MI5. Однако сотрудничать с ним никто не стал.