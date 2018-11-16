В Лондоне вручили премии Магнитского

Имена лауреатов премии имени Сергея Магнитского были названы в Лондоне на торжественной церемонии. В ней участвовали более 200 политиков, журналистов и представителей НКО, передает «МБХ медиа».

Премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Она присуждается, в частности, «за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах».

В прошлом наград были удостоены Борис Немцов, бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер, конгрессмен Джим Макговерн, английский политик Доминик Рааб, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, юрист Джеффри Робертсон, российский правозащитник Валерий Борщев, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).