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#Санкции

Росгвардия купит у Дерипаски автомобили на 2 млрд рублей

16.11.2018

Правительство намерено выделить Росгвардии из резервного фонда 2 млрд рублей для закупки автомобилей у структур Олега Дерипаски

Согласно проекту постановления правительства закуплено будет «не менее 600 автомобилей на условиях 100% авансирования государственных контрактов, которые, учитывая сжатые сроки, будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильного завода «Урал» и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», сообщает «Интерфакс», отмечая, что обе компании подконтрольны Олегу Дерипаске.

В документе говорится, что это «позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны».

6 апреля власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

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