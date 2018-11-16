Страховщик против страховщика?

Центробанк на позиции финансовых омбудсменов по ОСАГО, которым придется разбираться в спорах автовладельцев и страховщиков предлагает представителей страхового бизнеса.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, ими могут стать исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Юрьев, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов и директор службы развития сервисов на страховом, лизинговом и финансовом рынках «Глонасс» Павел Бунин, который ранее возглавлял Российский союз автостраховщиков. При этом Юрьев рассматривается в качестве «старшего» омбудсмена в целом по всем спорам на страховом рынке.

С 1 июня омбудсмены начнут рассматривать имущественные споры по ОСАГО. Потребителю, недовольному, например, размером выплаты, перед подачей иска к страховой компании придется обратиться к омбудсмену. Его решения для страховщиков будут обязательны к исполнению. Только после рассмотрения спора у омбудсмена потребитель или страховщик смогут оспорить его решение в суде. Решать споры автомобилистов по ОСАГО со страховщиками должен человек, который наименее зависим от страхового рынка, считает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Среди отобранных ЦБ кандидатов он считает наиболее подходящим Климова. Климов может занять наиболее объективную позицию, соглашается гендиректор компании «Зетта страхование» Игорь Фатьянов.