ЕСПЧ признал российское законодательство о митингах противоречащим Конвенции

В постановлении по делу «Навальный против России» Европейский суд по правам человека обязал российские власти изменить законодательство о митингах, а Постановление Пленума Верховного суда России от 26 июня 2018 года назвал недостаточной мерой по улучшению ситуации.
Как отмечают юристы международной правозащитной группы «Агора», ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции указал:
Кроме этого, любое привлечение к ответственности должно иметь конкретные обоснования. Предотвращение подобных нарушений в будущем следует рассматривать в соответствующих правовых рамках, в частности, обеспечивая, чтобы национальные правовые документы, касающиеся ограничений и условий осуществления права на свободу собраний не представляли собой скрытого препятствия для свободы мирных собраний, защищаемой статьей 11 Конвенции. Принятие 26 июня 2018 года пленарным заседанием Верховного суда РФ постановления «о некоторых вопросах, возникающих при судебном рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях», хотя и содержат разъяснения для судебной власти, но лишь подчеркивает необходимость законодательных и/или иных общих мер, отмечает ЕСПЧ.