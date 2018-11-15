ЕСПЧ признал российское законодательство о митингах противоречащим Конвенции

В постановлении по делу «Навальный против России» Европейский суд по правам человека обязал российские власти изменить законодательство о митингах, а Постановление Пленума Верховного суда России от 26 июня 2018 года назвал недостаточной мерой по улучшению ситуации.

Как отмечают юристы международной правозащитной группы «Агора», ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции указал:

«Суд считает целесообразным отметить, что такая ситуация в принципе требует принятия общих мер со стороны государства-ответчика <…> Суд считает, что государство-ответчик должно принять соответствующие законодательные и/или другие общие меры для обеспечения в своем правоприменении, требующие от компетентных органов должным образом учитывать основополагающий характер свободы мирных собраний и проявлять надлежащую терпимость к несанкционированным, но мирным собраниям, вызывающим лишь определенное нарушение обычной жизни, не выходящее за рамки уровня незначительных нарушений общественного порядка; уделять должное внимание при ограничении этой свободы, направлено ли это ограничение для достижения законных целей, таких как необходимость предотвращения беспорядков или преступлений и защиты прав и свобод других лиц, и установить справедливый баланс между интересами властей и третьих лиц, с одной стороны, и гражданином в осуществлении своего права на свободу мирных собраний, с другой стороны».

Кроме этого, любое привлечение к ответственности должно иметь конкретные обоснования. Предотвращение подобных нарушений в будущем следует рассматривать в соответствующих правовых рамках, в частности, обеспечивая, чтобы национальные правовые документы, касающиеся ограничений и условий осуществления права на свободу собраний не представляли собой скрытого препятствия для свободы мирных собраний, защищаемой статьей 11 Конвенции. Принятие 26 июня 2018 года пленарным заседанием Верховного суда РФ постановления «о некоторых вопросах, возникающих при судебном рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях», хотя и содержат разъяснения для судебной власти, но лишь подчеркивает необходимость законодательных и/или иных общих мер, отмечает ЕСПЧ.