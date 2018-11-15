Навальный выиграл Россию в ЕСПЧ

Решение касается семи задержаний политика на акциях протеста. Суд признал преследование Навального политически мотивированным и присудил ему компенсацию морального вреда в €50 тыс., материального ущерба — €1025 и €12 тыс. 653 издержек и расходов.Рассмотрев факты задержаний и арестов Навального с 2012 по 2014 годы, суд постановил, что в отношении Навального нарушили ст. 18 Европейской конвенции по правам человека, которая говорит о недопустимости ограничения гражданина в правах без должных оснований.«Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено. 18 статью признали. Ура!», — написал Навальный в Twitter.В феврале 2017 года ЕСПЧ уже публиковал решение по этому делу, усмотрев в шести случаях из семи нарушения прав Навального на свободу и на справедливое судебное разбирательство. По желанию сторон дело отправили на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ. Ее решение является окончательным.