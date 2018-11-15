Кудрин: мы должны помочь деятелям культуры

«У нас все сферы непростые, но сфера культуры — особо чувствительная. Здесь не подходят такие унитарные методы, как для других отраслей. И случай с Кириллом Серебрениковым это показал. Поэтому нам стоит подумать над методами оценки, чтобы они, в конечном счете, были адекватными и учитывали риски, системные проблемы и особенности сферы культуры. Мы должны помочь деятелем культуры, дать им определенную свободу», — сказал Кудрин, подводя итоги Коллегии СП по проверке учреждений культуры.

Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Никто из находящихся на скамье подсудимых вины не признает.

Вообще, проведенный Счетной палатой анализ показал, что федеральные органы исполнительной власти недостаточно контролируют подведомственные им учреждения культуры, сообщают в СП. Соответствующую отчетность в Минкультуры не сдали 42% проверенных учреждений культуры. Отсутствие полной и достоверной статистической информации не позволяет оценить фактический уровень достижения показателей госпрограммы «Развитие культуры и туризма» и Нацпроекта «Культура».