Ротенберг взялся за культуру

В Севастополе на мысе «Хрустальный» стройка уже началась, пишет портал ForPost. Издание цитирует вице-губернатора Юрия Кривова: «Перечь объектов был озвучен: это театр оперы и балета, большой музейный комплекс, который станет филиалом крупнейших музеев России — прежде всего Третьяковской картинной галереи. Там также будет музей обороны Севастополя 1941–1945 годов. Договорились, что этот объект будет построен первым. Также будет построено хореографическое училище, высшая школа музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием. И кроме того, на этой территории возведут киноконцертный зал, который очень нужен городу».

По данным ForPost, строительство займет пять лет, объем инвестиций составит около 25 млрд руб. Контракт со «Стройгазмонтажем» заключил Фонд «Национальное культурное наследие», который был основан в июне Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Его возглавляет экс-заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров, в 2012–2015 годах также занимавший должность первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».

Информацию издания ForPost подтвердили РБК представитель «Стройгазмонтажа» и источник в правительстве. Кроме того, агентству стало известно, что комплекс в Севастополе — не единственный контракт, который получил «Стройгазмонтаж», заканчивающий строительство Крымского моста​. Компания будет строить аналогичные культурные комплексы в Калининграде и Владивостоке.Строительство театрально-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке, инвестором которого также выступает фонд «Национальное культурное наследие», должно завершиться к середине 2023 года, оно потребует около 30 млрд руб. инвестиций. По словам источника РБК в правительстве, каждый из трех комплексов обойдется в 25-30 млрд руб., то есть за выполнение трех проектов «Стройгазмонтаж» получит минимум 80 млрд руб.При этом речь идет о внебюджетных средствах, но откуда фонд «Национальное культурное наследие» возьмет деньги на эти проекты, не известно. Представитель фонда пока не ответил на запрос РБК.​Во Владивостоке в результате реализации проекта появятся концертный зал Мариинского театра, комплекс филиалов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, музея искусства народов Востока, Приморской государственной картинной галереи и Высшая школа музыкального и театрального искусств. На острове Русский расположатся филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского и Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, а также интернаты и общежития для учащихся и жилой комплекс для преподавателей и артистов, говорится на сайте фонда.

В Калининграде планируется также построить филиалы Эрмитажа, Третьяковки и Русского музея, а кроме этого филиал Большого театра. Еще должны появиться высшая школа театрального и музыкального искусств, хореографическое училище и средняя специальная музыкальная школа. В кластер также войдут интернаты и общежития для учащихся и жилой комплекс для преподавателей и артистов.