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Школьники устроили флешмоб «Путин — вор»

14.11.2018

Российские школьники и студенты устроили флешмоб после того, как в Красноярском крае педагог отчитала десятиклассников за надпись «Путин — вор» на доске.

Первое фото с надписью «Путин — вор» опубликовали в сообществе «Сталингулаг» во «ВКонтакте». В посте сказано, что фотография сделана в школе №4 Гусиноозерска в Бурятии. У записи более 2 тыс. лайков, 160 комментариев и 57 репостов. 

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В комментариях пользователи из Красноярска, Нижнего Новгорода и Краснодара также опубликовали фото из своих учебных заведений.

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Скандал разразился после того, как учитель истории школы № 20 в поселке Таежный Красноярского края Евдокия Королева отчитала десятиклассников за то, что один из них написал на доске фразу «Путин — вор». Она заявила, что президенту нанесли «глубочайшее оскорбление», за которое «в советское время был бы расстрел». 

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