Ищенко: «Мне заблокировали сбор подписей муниципальных депутатов»

Из них 21 — это подписи депутатов «верхнего» уровня (района и городские поселения), а остальные — подписи «нижнего уровня». Кроме этого собрано 12 тыс. подписей избирателей, при необходимых 8 тыс.

Как сообщает ИА «Закон», Ищенко уверен, что сможет собрать необходимое число подписей мундепов, но они не будут соответствовать градации: 26 «крупных» и 122 «маленьких». Он подчеркнул, что подписи депутатов массово выбираются в интересах врио главы региона Олега Кожемяко.

«Мне заблокировали сбор подписей муниципальных депутатов <…> Массово все подписываются за Олега Кожемяко. Чтобы взять хотя бы один голос депутата приходится много ездить и прямо выискивать. На сегодня собрано 99 подписей депутатов и еще нужно собрать 48 подписей. 21 подпись из этих 99 — это «первый» уровень (районы или городские поселения), а надо 26 и не хватает 43 подписей «второго» уровня — сельские поселения. Сегодня мои ребята уехали на самый север края, куда даже губернатор приезжает раз в пять лет. И даже там, в деревнях все выбрано. Оптом отвозили и подписывали за Кожемяко. Это было сделано, чтобы депутаты побоялись за кого-то еще отдать подпись», — рассказал Ищенко.

Несмотря на это, Ищенко планирует сдать все собранные подписи в избирком: «Никакого запасного плана нет в случае отказа в регистрации, никого из кандидатов я поддерживать не буду».

Ищенко идет на выборы самовыдвиженцем, так как КПРФ, которая выдвигала его на выборы в сентябре, отказалась от участия в повторном голосовании, которое назначено на 16 декабря. Итоги предыдущего были отменены из-за выявленных нарушений.

На сегодняшний день, в избирком сдали подписи депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис, бывший вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко и врио главы региона Олег Кожемяко. Крайний срок сдачи документов для регистрации — 18 ноября до 18.00.