Ищенко: «Мне заблокировали сбор подписей муниципальных депутатов»

Из них 21 — это подписи депутатов «верхнего» уровня (района и городские поселения), а остальные — подписи «нижнего уровня». Кроме этого собрано 12 тыс. подписей избирателей, при необходимых 8 тыс.
Как сообщает ИА «Закон», Ищенко уверен, что сможет собрать необходимое число подписей мундепов, но они не будут соответствовать градации: 26 «крупных» и 122 «маленьких». Он подчеркнул, что подписи депутатов массово выбираются в интересах врио главы региона Олега Кожемяко.
Несмотря на это, Ищенко планирует сдать все собранные подписи в избирком: «Никакого запасного плана нет в случае отказа в регистрации, никого из кандидатов я поддерживать не буду».
Ищенко идет на выборы самовыдвиженцем, так как КПРФ, которая выдвигала его на выборы в сентябре, отказалась от участия в повторном голосовании, которое назначено на 16 декабря. Итоги предыдущего были отменены из-за выявленных нарушений.
На сегодняшний день, в избирком сдали подписи депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис, бывший вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко и врио главы региона Олег Кожемяко. Крайний срок сдачи документов для регистрации — 18 ноября до 18.00.