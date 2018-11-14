Нефть падает

Комментируя резкое падение цен на нефть марки Brent ниже $65 за баррель, произошедшее 13 ноября, министр энергетики Александр Новак, заявил, что как-либо резко реагировать на «базовые колебания» рынка будет «не совсем правильно». По словам министра, рынок нефти «достаточно волатильный», поскольку еще недавно углеводороды росли так же активно. Новак отметил, что нужно смотреть на средние за год цены, которые составляют около $70 за баррель, передает РБК со ссылкой на интервью Новака «Интерфаксу».



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечает, что, несмотря на колебания, добавляющие «нервозности для рынков», в целом ситуация более устойчива, чем в 2014 году.



По словам Новака, рынок нефти волатилен из-за множества неопределенностей. В частности, это касается планов по уровням добычи в декабре.

«Нужно детально смотреть на фундаментальные факторы, которые будут складываться по балансу спроса и предложения. Также влияет курс доллара по отношению к другим мировым валютам», — пояснил министр.



Ситуация с уровнями добычи связана с продолжением экономического спада в странах-экспортерах нефти, например, в Венесуэле и Мексике. Помимо этого остаются неопределенности по Ирану, против которого были введены американские санкции. На случай серьезных кризисных явлений у России есть инструменты реагирования, заявил глава Минэнерго, однако пока применять их нет необходимости.



Вечером 13 ноября цены на нефть упали почти на 7% — на $4,65, торги январскими фьючерсами на Brent закрылись на отметке $65,47 за баррель. Упали и декабрьские фьючерсы американской нефти марки WTI на $4,24, до $55,69 за баррель. Относительно максимума начала октября — $86,29 — цена Brent обвалилась на 25%.