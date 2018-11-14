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#Регионы

Министры покидают правительство Хакасии

14.11.2018

Четверо членов правительства Хакасии покинули посты, не дожидаясь прихода избранного главы региона Валентина Коновалова

«В данной ситуации, когда большинство избирателей поставило отрицательную оценку работе Правительства Республики Хакасия, считаю правильным дать новой команде полностью реализовать свой потенциал», — написал министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Олег Тропин в Instagram, отметив, что с 16 ноября у него начнется новая жизнь.

Также в отставку подали заместители председателя правительства республики Владимир Крафт и Ирина Смолина и министр строительства и ЖКХ Валерий Келин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии, врио главы республики Михаил Развожаев заявления подписал.

15 ноября в должность вступит избранный глава Хакасии, представитель КПРФ Валентин Коновалов. По итогам обработки 100% протоколов он набрал 57,57% голосов. Против его кандидатуры высказались 41,16% избирателей. Конкурентов у Коновалова не было, так как другие кандидаты снялись с гонки.

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