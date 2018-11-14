Министры покидают правительство Хакасии

«В данной ситуации, когда большинство избирателей поставило отрицательную оценку работе Правительства Республики Хакасия, считаю правильным дать новой команде полностью реализовать свой потенциал», — написал министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Олег Тропин в Instagram, отметив, что с 16 ноября у него начнется новая жизнь.

Также в отставку подали заместители председателя правительства республики Владимир Крафт и Ирина Смолина и министр строительства и ЖКХ Валерий Келин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии, врио главы республики Михаил Развожаев заявления подписал.