США отложат введение новых санкций

Вместо этого законодатели фокусируются на вопросах правительственных расходов, сельского хозяйства и назначений.«У нас не так много времени, — цитирует Bloomberg сенатора от штата Техас Джона Корнина. — Это будет настоящая гонкой, если только все не хотят остаться здесь на Рождество». Сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, также сказал, что Конгресс вряд ли успеет проголосовать по закону о санкциях.
При этом США не отказываются от введения санкций. Любое новое вмешательство Кремля может побудить Конгресс к действию.
Сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить этот законопроект. Острота вопроса также спала после того, как американские власти не выявили новых попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США, отмечают «Ведомости».
Законопроект о новых санкциях был подготовлен еще летом. Он подразумевает введение санкций против нового госдолга РФ, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина». Санкции могут быть наложены из-за возможного вмешательства Москвы в выборы в США, кибератак, а также ситуации на Украине и в Сирии.