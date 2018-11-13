За последние сутки по Израилю выпущено более 470 ракет

За последние сутки более 470 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю. Как рассказала «Эху Москвы» депутат Кнессета Ксения Светлова, эта ситуация нагнетается уже на протяжении нескольких месяцев.

«Ситуация очень выглядит и серьезной и опасной, началась она не вчера, не с момента обстрела из Газа. Эта ситуация нагнетается в течение последних месяцев. Это совокупность нескольких причин — это и гуманитарный кризис в секторе Газа, и растущие аппетиты движения ХАМАС, которые выдвигают все новые и новые требования и по отношению к Израилю, и по отношению к посредникам, которые пытаются каким-то образом разрешить этот конфликт. Поэтому сейчас то, что происходит — это все напряжение, которое наращивалось на протяжении последних нескольких месяцев, выливается в результат того, что за последние сутки выпущено 470 ракет по Израилю», — рассказала депутат.



По словам депутата, угрозы от боевиков продолжают поступать с предупреждением, что если «Израиль станет более жестко реагировать на эти обстрелы, то радиус обстрелов будет расширен».