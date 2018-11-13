Суд завершил допрос Серебренникова

По словам режиссера, в ряде платежных ведомостей, имеющихся в материалах уголовного дела, в которых указано, что он получал зарплату в размере 25 тыс. руб., стоит не его подпись, передает «Интерфакс».
Серебренников добавил, что в начале существования проекта «Платформа», для реализации которого создавалась автономная некоммерческая организация «Седьмая студия», он получал зарплату в 80 тыс. руб., затем 100-120 тыс., а перед его закрытием не получал ничего.
Речь идет о компании петербургского продюсера Валерия Синельникова, через которую, по мнению следствия, «Седьмая студия» обналичивала похищенные средства. Деньги переводились по фиктивным договорам, а потом Синельников привозил наличные бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, следует из обвинительного заключения и показаний самой Масляевой. По словам Малобродского, он никогда не подписывал договор с ИП «Синельников» и подпись «даже не похожа» на настоящую.
Рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу началось 7 ноября. По версии следствия, его фигуранты причастны к хищению бюджетных денег, выделенных Минкультуры на проект «Платформа».