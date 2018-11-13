Суд завершил допрос Серебренникова

По словам режиссера, в ряде платежных ведомостей, имеющихся в материалах уголовного дела, в которых указано, что он получал зарплату в размере 25 тыс. руб., стоит не его подпись, передает «Интерфакс».

Серебренников добавил, что в начале существования проекта «Платформа», для реализации которого создавалась автономная некоммерческая организация «Седьмая студия», он получал зарплату в 80 тыс. руб., затем 100-120 тыс., а перед его закрытием не получал ничего.

Сегодня, 13 ноября, суд завершил допрос режиссера. Показания начал давать бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, который заявил, что видел на документе из материалов дела свою поддельную подпись, сообщает «Дождь»

Речь идет о компании петербургского продюсера Валерия Синельникова, через которую, по мнению следствия, «Седьмая студия» обналичивала похищенные средства. Деньги переводились по фиктивным договорам, а потом Синельников привозил наличные бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, следует из обвинительного заключения и показаний самой Масляевой. По словам Малобродского, он никогда не подписывал договор с ИП «Синельников» и подпись «даже не похожа» на настоящую.

Рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу началось 7 ноября. По версии следствия, его фигуранты причастны к хищению бюджетных денег, выделенных Минкультуры на проект «Платформа».