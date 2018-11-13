Навального не пустили в Страсбург

Навальный должен был вылететь из Москвы во Франкфурт — самый удобный город с аэропортом, чтобы добраться до Страсбурга, где в Большой Палате Европейского суда будет оглашено решение суда по вопросу: являются ли многочисленные задержания политика ни митингах политически мотивированными. Однако пограничники заявили ему, что вылететь за пределы страны он не может.

«Очевидно, что для Путина-Кириенко-Ктотамещетакимзанимается принципиально и символически важно, чтобы на оглашение решения я не попал. Лично мне неясно, в чем такая сакральная важность — там и без меня решение вынесут, но как известно путинская команда — поклонники древних верований, тотемов, бубнов, красных веревочек на запястье и прочего язычества. Наверное, такой ход им подсказала Мать-моржиха, когда они последний раз приносили ей жертву на заседании Совбеза РФ», — написал Навальный в своем блоге.

Сотрудники погранслужбы сообщили политику, что выезд закрыт на основании письма службы судебных приставов, но причины в письме не указаны.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что решение Большой палаты ЕСПЧ по Навальному уже принято, 15 ноября оно будет только оглашено.

«Запрещать Алексею участвовать в судебном заседании выглядит очередным дипломатическим жестом неуважения к ЕСПЧ и Совету Европы в целом. Причем выполненным в довольно страусиной форме. Снова власти России будут осмеяны в большинстве российских и иностранных медиа, снова будут качать головами дипломаты и судьи в Страсбурге», — говорит Чиков.



По его словам, из перечисленных в Законе о порядке выезда из РФ основаниях к Навальному могут быть применимы три.

Если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого. «Навального недавно вызывали для предъявления обвинения по делу о клевете в отношении следователя Павла Карпова. Следственное действие не состоялось, но статус подозреваемого у Алексея может быть. Особенно, если уголовное дело возбуждено в отношении Навального. В этом случае решение реанимировать дело о клевете месяц назад было принято специально под сегодняшний запрет на выезд», — отмечает юрист.

Если он осужден за совершение преступления. У Навального идет (и постоянно продлевается) испытательный срок по «делу Кировлеса».

Если человек уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Речь о задолженностях в рамках исполнительного производства по судебным решениям. Сам Навальный утверждает, что никаких долгов у него нет.

