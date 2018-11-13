ДЕНЬ 3: 15 млн 540 тыс. 745 руб.

Это был совершенно невероятный день: еще утром было меньше 8 млн, к 15 часам дня — 11 млн, когда я пришла на «Эхо» вести передачу — около 13 млн, а вышла — уже на 2 c лишним миллиона больше. Свой телефон, на который шли эсэмески из Сбербанка, я отдала секретарям «Эха» : телефон беспрерывно жужжал и моргал огоньками — это шли переводы. За те 55 минут, что я была в эфире пришло 247 переводов.



SMS—ки кричали: «Пусть знают, что мы не рабы», «Вы нам нужны!»,«Ебург с вами! Обязательно держитесь». "Зея , Амурской области с вами», «Коряжма с вами!» — с нами были Заполярный Мурманской области, Владимир, Чебоксары — причем, «с уважением», Финляндия тоже с нами, хотя Империю покинула столетие назад, Томск обещал, что прорвемся, Брянск, Новосибирск, пенсионеры из Тольятти, Самара, Нижний Новгород, Оренбург, Челябинск, Тула вспомнила старый диссидентский лозунг "за нашу и вашу свободу! . Женщина часто жалели — «сил вам!», писали: « в помощь журналу, которому верю», мужчины призывали держаться, не сдаваться, ни шагу назад, утверждали : «время колоть лед»… Около 20 тыс переводов, в среднем от 500 до 1000 руб., география — практически вся страна и уж, как минимум, вся европейская ее часть, возрастной, гендерный, национальный разброс : буквально подряд пришли сообщения от Талгата Гайратовича, Олега Ивановича, Армена Вагоевича, Игоря Лазаревича». «Удачи вам. Мне 83 г » ,— написал Юрий Николаевич. Во второй половине дня начался совершеннейший хайп : посыпались переводы от известных людей — бывший заместитель министра экономики РФ Сергей Беляков, которого премьер Медведев уволил за извинения в Фейсбуке в связи с тем, что правительство снова заморозило накопительную часть пенсий, вдова Егора Гайдара и дочь Аркадия Стругацкого — Мария Аркадьевна Стругацкая, основатель The New Times Ирена Лесневская ( она написала: «Конечно очень жалко кидать эти деньги в ненасытную пасть, но зато мы увидели какое огромное количество в стране нормальных, свободолюбивых и порядочных людей, которые понимают, что глоток свободы и правды не может стать кляпом!») , глава Центрального банка в 1990-х Сергей Дубинин с какой-то совершенно оглушительной суммой и его заместитель Сергей Алексашенко, заместитель министра финансов в девяностых и заместитель главы ЦБ в 2000-х Олег Вьюгин, один из лучших экономистов мира и самая цитируемая женщина—экономистЕвропы Екатерина Журавская. Кто-то просто переводил, кто-то считал необходимым обосновать свою позицию. Виктор Шендерович: «Соображения о том, что это бессмысленно считаю довольно бессмысленными. Это демонстрация возможностей свободного общества. Это форма давления им на психику и напоминание о том, что они ***** ( продажные женщины, Шендерович, конечно, сексист, потому что продажных мужчин не меньше —NT.) , а мы люди. Это форма самоидентификации и сплочения».

Алексей Навальный: "Для меня это простая ситуация. Мне нравится журнал, я его читаю и хотел бы читать дальше. Такое демонстративное хамство с закрытием, беспредельным штрафом и беспредельными судами — действие против меня."

Татьяна Фельгенгауэр сформулировала ответ тем, кто бесконечно пишет, что все бесполезно, заплатим 22 млн, дадут 220 млн: « Когда я вижу пафосные рассуждения о том, что 22 миллиона собирать глупо, что будет новый штраф и тд и тп, у меня всегда возникает одна и та же мысль: а если эту логику распространить на сборы для зоозащитников, экологов, на операции больным детям и взрослым, на Русь Сидящую или Фонд помощи хосписам «Вера»? То есть, вы перед тем, как сделать пожертвование, потребуете справки от врача, что человека спасут, а болезнь никогда не вернется? Что деревья перестанут вырубать? Что людей в тюрьме перестанут пытать? Что в хосписе все выздоровеют? И только после того, как вам предоставят все требуемые доказательства и гарантии, вы сделаете перевод?»

Выписки из Альфа-банка представляют весь спектр российской журналистики: уральская газета «Знак», Алексей Венедиктов, Юлия Таратута и Михаил Фишман, Елизавета Осетинская, Григорий Ревзин, Ксения Ларина, Антон Красовский, Ксения Собчак, Наталья Синдеева — всех невозможно перечислить. Ну и конечно мои коллеги по журналу: Зоя Светова, Борис Юнанов, Люба Цуканова, Иван Давыдов — мы прожили вместе не худшие годы.

И есть люди, которые мне неведомы, но которых мне очень хотелось бы разыскать и лично поблагодарить : Левон Емзарович Горозия, Александр Леонидович Викторов, Ирина Эдуардовна Раппопорт — если вы вдруг прочитаете, во-первых, огромное спасибо за вашу щедрость, во—вторых, напишите, позвоните — мне хотелось бы задать вам вопрос: почему?

Итак, осталось собрать плюс—минус 7 миллионов. Позавчера это казалось совершенно нереальным, вчера — очень трудным но, как написал мне кто-то из коллег, «происходит нечто невероятное, и это многое говорит не только об отношении к журналу , но и о стране». У нас, кажется, появился шанс. И я имею ввиду не только журнал.