Ракетный удар нанесли боевики из сектора Газа

Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале нападения на Израиль после похорон боевиков, убитых во время вчерашней спецоперации Израиля.
«В ответ на вчерашнее преступление совместное командование палестинских группировок объявляет о начале бомбардировки поселений противника множеством ракет», — говорится в заявлении вооруженного крыла ХАМАС.
В ночь на понедельник сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нур Бараке. В результате столкновения были убиты шестеро палестинцев.
После ракетных ударов израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа.
В связи с обострением обстановки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, и вылетел на родину.