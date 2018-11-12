Close

#Война

Ракетный удар нанесли боевики из сектора Газа

12.11.2018

По Израилю Выпущено около 100 ракет, одна из которых попала в автобус
Южная часть Израиля подверглась ракетной атаке с территории сектора Газа. Большая часть ракет была перехвачена системой «Железный купол», но некоторые достигли территории Израиля, а одна попала в пустой пассажирский автобус, сообщает The Jerusalem Post. Другая ракета попала в газопровод.

Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале нападения на Израиль после похорон боевиков, убитых во время вчерашней спецоперации Израиля.

«В ответ на вчерашнее преступление совместное командование палестинских группировок объявляет о начале бомбардировки поселений противника множеством ракет», — говорится в заявлении вооруженного крыла ХАМАС.

В ночь на понедельник сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нур Бараке. В результате столкновения были убиты шестеро палестинцев.

После ракетных ударов израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа.

В связи с обострением обстановки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, и вылетел на родину.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.