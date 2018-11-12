Нефтяники согласились

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента с членами правительства России, передает РБК. По словам Козака, соглашения были подписаны с 7 по 10 ноября.



8 ноября, представители 10 крупнейших нефтегазовых компаний заключили специальные топливные соглашения с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой о стабилизации цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте.

До конца 2018 года нефтяные компании должны будут заморозить цены на топливо и держать их на уровне начала июня. Кроме того, они должны будут минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей.В январе нефтяники смогут поднять цены максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18% на 20%), а далее — не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6%). Если хотя бы одна нефтяная компания нарушит заключенные договоренности, правительство может резко повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными.Несмотря на заключенные договоренности, независимые сети АЗС все еще жалуются на дефицит топлива. «Во многих регионах страны все еще невозможно купить дизельное топливо и бензин мелким оптом на нефтебазах. Нефтяные компании снизили оптовые цены, но товара все равно нет», — сказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Производство бензина по его данным, сократилось.Ранее «КоммерсантЪ» писал, что крупные нефтекомпании начали скрыто повышать розничные цены на АЗС за счет «сервисных сборов» за топливные карты для корпоративных клиентов. Первой наценки вместо скидок для корпоративных клиентов ввела «Газпром нефть».