В ЛНР и ДНР объявили результаты голосования

По результатам обработки 100% бюллетеней главой самоповозглашенной Луганской народной Республики избран Леонид Пасечник. Он набрал 68,3% избирателей. На выборах в парламент за список кандидатов от Общественного движения «Луганский Экономический Союз» проголосовало 25,16% избирателей; за список Общественного движения «Мир Луганщине» — 74,12%.
В самопровозглашенной ДНР главой избран Денис Пушилин, набравший 60,9% голосов. При голосовании за депутатов 72,74% набрало Общественное движение «Донецкая Республика», а Общественное движение «Свободный Донбасс» — 25,56%.
«Вы видели реакцию, когда абсолютное большинство наших партнеров — это и Европейский Союз, и США, и Канада, и отдельные страны-члены Европейского Союза <…> Эта реакция совершенно четко подтверждает, что с одной стороны — эти выборы никем не будут признаны. Это грубое нарушение Минских договоренностей. С другой стороны — призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих выборов», — сказал он.В свою очередь помощник президента России Владислав Сурков уже направил поздравления с победой Пушилину и Пасечнику, передает ТАСС. В поздравлении говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который не приемлет политику официального Киева.
Пушилин стал врио главы республики после того, как в конце августа был убит глава ДНР Александр Захарченко. Пасечник исполняет обязанности главы республики с ноября 2017 года. Его предшественник Игорь Плотницкий сложил с себя полномочия.