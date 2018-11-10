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#Cолидарность

День 1 : 4 млн 27 тыс 962 руб.

10.11.2018

Кампания "Останови беспредел! Помоги The New Times!"
Итак, итог сбора за первые сутки (на 22:30 Мск) : 4 млн 027 тысяч 962 руб. Только на карту Сбербанка сделано больше 400 переводов. Много переводов по 50, 100 , 200, 300 рублей — они шли прежде всего в первой половине дня. И почти всегда сопровождались записочками: " Только не сдавайтесь", "120 руб — все, что мог, держитесь", "Анапа вас слушает", "Простите, что мало — пенсионерка" , "Поддержать The New Times", "Мы в вас верим", "Я ваш ровесник, держитесь", "Спасибо, что вы есть" и т.д. — понятно, что это люди небольшого достатка, пенсионеры. Они бояться вернуться туда, в тот оморок, где они прожили большую часть своей жизни. Мой низкий поклон этим людям, которые и так стеснены в обстоятельствах, но считают необходимым таким образом проголосовать за свободную и независимую журналистику. По ервым прикидкам — средний перевод плюс-минус 1000 рублей. 
"Набережные Челны — с The New Times" , "Мы вас не отдадим", " Победим!" "Боритесь!" ,"Чтобы самого не грызла совесть", "Не дождутся", "Мы вместе""За свободные СМИ", "Женя, держитесь, все будет хорошо", — и все за своими фамилиями, именами и отчествами. Господи, спасибо тебе, что я дожила до этого дня , что все не зря, что как бы не обернулось дальше, я прожила этот день в любви и поддержке тех, для кого пишу 43 года. Спасибо Наташе Синдеевой Natalia Sindeeva, Ксении Собчак, Максиму Гликину Максим Гликин, всему "Дождю" за круглый стол https://tvrain.ru/…/krugl…/prishli_za_the_new_times-474803/… , который дал старт фандрейзингу. Нам осталось собрать ( с учетом обещанного миллиона Димы Муратова и "Новой газеты") 17 миллионов 222 тысячи 38 рублей . Мы — можем! Мы — можем объединяться и  сопротивляться! Мы способны к коллективным действиям! Уже ради этого имело смысл затевать эту кампанию. Спасибо!




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