ВТБ тайно профинансировал продажу доли в «Роснефти»

В 2016 году «Роснефть» продала 19,5% акций суверенному фонду Катара и сырьевому трейдеру Glencore. Сделка стоимостью $11,5 млрд была необходима для пополнения российского бюджета, и некоторые чиновники говорили, что она — доказательство того, что несмотря на растущую политическую изоляцию со стороны Запада, Россия все еще способна привлекать глобальных инвесторов. Но источники Reuters говорят, что госбанк ВТБ профинансировал значительную часть транзакции. Размер кредита катарскому суверенному фонду составил около $6 млрд.

В ВТБ отрицают выдачу кредита, но агентство указывает на отчетность банка, согласно которой он одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд руб. ($6,7 млрд) на срок до трех лет, после того как сам занял у Центробанка 350 млрд руб. Финансовые результаты ВТБ свидетельствуют, что за третий квартал объем кредитов 10 крупнейшим заемщикам банка вырос на 403 млрд руб., или примерно на $6 миллиардов. ВТБ отказался комментировать эти транзакции. ЦБ не ответил на вопросы.Глава «Роснефти» Игорь Сечин столкнулся с трудной задачей — найти покупателей или кредиторов, желающих рискнуть своими деньгами и купить долю в компании в условиях санкций против РФ и на фоне перспективы их ужесточения, пишет Reuters. Чтобы привлечь иностранных инвесторов, России пришлось одолжить миллиарды. Два источника, знакомые со сделкой, сказали, что присутствие третьей стороны, финансирующей значительную часть транзакции, было условием приобретения Катаром доли в «Роснефти».Сейчас, когда цены на нефть значительно превышают уровни конца 2016 года, потребность России в иностранных деньгах сократилась. Но если стране снова придется выходить на международные рынки, история с продажей доли «Роснефти» указывает на вызовы, с которыми она может столкнуться в попытках привлечь иностранных инвесторов, особенно, если США расширят санкции против России.