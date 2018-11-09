Колпаков ушел с поста главреда «Медузы»

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о своей отставке. Он сообщил редакции о своем решении днем 9 ноября.

Отставка связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. На заседании совета директоров «Медузы» ранее было принято решение о том, что Колпаков останется главным редактором, но Колпаков позднее самостоятельно принял решение об отставке.

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил Колпаков.

В своем Facebook Колпаков добавил, что «категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах». И.о. главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора.



Ранее на дне рождения «Медузы» Колпаков прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников со словами: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Сам главред не помнит этого, но при этом не отрицает, что такое могло случиться.

Об этом рассказал муж девушки на редколлегии, после чего Колпаков извинился перед ним и девушкой и предложил временно отстранить себя от обязанностей главреда — до решения совета директоров. После проведения расследования совет директоров решил, что это разовый инцидент и восстановил Колпакова в должности..

Иван Колпаков — один из основателей «Медузы», он был главным редактором издания с 2016 года.