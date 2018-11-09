Главред "Медузы" подал в отставку

В своем facebook Иван Колпаков написал:

С этой минуты я не главный редактор «Медузы».

Я ухожу, потому что не вижу иного выхода. Потому что так будет лучше для «Медузы».

Все же позволю себе сказать, как я это чувствую. Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить.

По поводу так называемого инцидента. Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз.

Исполняющей обязанности главного редактора «Медузы» я назначил Татьяну Ершову. Галя Тимченко и Илья Красильщик согласны с моим решением. Я предложу ее кандидатуру совету директоров и думаю, что совет ее утвердит. Таня талантливая, амбициозная, мудрая, профессиональная и принципиальная. У нее все получится.

Я по-прежнему один из трех основателей «Медузы». И буду по мере сил участвовать в ее работе. Но не как руководитель. Этот этап в моей жизни закончился.

Я горжусь тем, что сделал как главный редактор «Медузы». Это крутое издание. Возможно, самое крутое из тех, которые мне доводилось наблюдать.

Пока