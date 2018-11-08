Петербург стал лидером протестов

С начала октября 2017 года по конец сентября 2018-го резко выросла протестная активность россиян, говорят эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).



В третьем квартале 2018 года зафиксировано в три раза больше протестов по сравнению с началом года и примерно в 2,8 раза больше акций — по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Всего за 2018 год зафиксировано 2526 протестных акций, в прошлом году их было 1479, приводит данные Центра РБК.

Больше всего протестов в 2018 году прошло в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Москве и Волгоградской области. По сравнению с прошлым годом из числа самых протестных регионов выбыла Новосибирская область, но добавился Петербург.

46,5% от общего числа протестных акций было связано с пенсионной реформой. Во время акций против повышения пенсионного возраста протестующие часто поднимали и другие острые вопросы — такие, как рост цен на бензин, повышение НДС.Больше всего протестных акций провела КПРФ, на втором месте — сторонники Алексея Навального.

Глава ЦЭПР Николай Миронов объяснил рост числа протестов тем, что до 2018 года они были разрозненными.

«Они дробились на множество не связанных друг с другом проблем, и лишь изредка возникала какая-то относительно крупная тема, объединявшая разные регионы, как, например, права дальнобойщиков или дольщиков», — сказал он, отметив, что в 2018 году социальный протест, спровоцированный пенсионной реформой, ростом цен и налогов, охватил всю страну.

