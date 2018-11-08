Соглашение о границе Чечни и Ингушетии рассмотрит КС РФ

Конституционный суд РФ изучает запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах региона с Чечней. Запрс поступил 8 ноября.

«В настоящее время документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Соглашение о границе главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября . Парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал документ, после чего в столице республики начался многодневный митинг

30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение неправомерным, так как вопрос о границе должен решаться на референдуме. Евкуров не признал решение КС республики.

Конституционный суд России не должен рассматривать запрос Евкурова, поскольку такое решение уже существует, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов, ссылаясь на решение Конституционный суд Ингушетии.

По его мнению, «если следовать закону, то КС России должен вынести решение об отказе в рассмотрении соответствующего запроса, потому что КС России не является вышестоящей инстанцией Конституционному суду республики Ингушетия».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль ждет решения Конституционного суда по вопросу о границе Чечни и Ингушетии: «Это рабочая ситуация — она решается в судебном порядке. Это абсолютно нормально. Спорная, скажем так, ситуация. Споры урегулируют в судебном порядке».

