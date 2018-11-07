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#Выборы/регионы

Ищенко поборется на кресло губернатора сам

07.11.2018

Андрей Ищенко подал документы в избирком Приморья в качестве самовыдвиженца

7 ноября Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию Приморского края для участия в выборах губернатора Приморья, которые пройдут 16 декабря. 

«Сейчас я иду на выборы самовыдвиженцем. Я поставлен в неравные условия — за 10 дней мне надо собрать 8000 подписей жителей края в свою поддержку и 147 подписей депутатов городских, районных дум и муниципальных комитетов сельских поселений. Мне говорят, что это невозможно. Давайте докажем всей стране, что приморцы способны сами решать свою судьбу», — написал Ищенко в Facebook.

Ранее КПРФ, которая выдвигала Ищенко на выборы в сентябре, отказалась от участия в повторном голосовании. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил решение тем, что партия считает результаты предыдущего тура сфальсифицированными: «Мы считаем, что Ищенко победил на выборах в предыдущем туре. Также мы считаем, что прошедшие этой осенью в Приморье выборы были сфальсифицированы, кроме того, мы считаем, что эти фальсификации носят криминально-уголовный характер».

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Итоги предыдущих были отменены из-за выявленных нарушений. Документы в избирательную комиссию региона подали более 10 человек, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко.

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