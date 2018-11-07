Трамп vs Обама: победителя нет

демократам удалось приостановить Трампа, тому будет еще труднее проводить свои решения через Конгресс, но убрать его из Белого дома они в ближайшие два года не смогут



На промежуточных выборах (435 мест в нижнюю палату, 35 из 100 — в Сенат) , которые предыдущий президент США Барак Обама (он активно участвовал в агитационной кампании) назвал выборами "будущего образа" Америки, а нынешний, Дональд Трамп, вотумом доверия ему лично и его политике ("в известной мере, именно мое имя стоит в бюллетенях", — сказал он), избиратели не дали однозначного ответа. С одной стороны, демократы вернули себе большинство в нижней палате Конгресса США — Палате представителей: на 10 утра мск у них там 207 мест — на 24 больше, чем было раньше, и, судя по прогнозам, они получат близко к необходимым для контроля за Палатой 218 мест. Но республиканцы сохранили за собой верхнюю палату — Сенат, причем, по последним данным, даже отобрали пару—другую кресел (пока — четыре) у демократов.В этом есть, как минимум, один плюс: Трампу будет значительно труднее влезть в войнушку, ибо история показывает, что президенты США начинали войны только, когда представители одной партии контролировали и Белый дом, и Конгресс. Обе стороны демонстрируют "абсолютную победу", следуя известному принципу:представление о реальности и есть реальность. Трамп уже заявил о том, что он удовлетворен результатами: его сторонники нанесли сокрушительное поражение демократам, и ровно то же — "критическая победа над республиканцами" говорит и Ненси Пелоси (Nanci Pelosi) , лидер демократов в Палате представителей — именно Пелоси в качестве оппонента на переговорах получает Трамп.Одно из больших достижений демократов: им удалось мобилизовать свой электорат: их кандидаты взяли 20 губернаторских кресел, как минимум на 5 больше, чем раньше (в том числе — губернаторское кресло в традиционно республиканском штате Канзас), за республиканцами — 25. И хотя подсчет еще продолжается, и делать окончательные выводы рано, одно ясно: демократам удалось приостановить Трампа, тому будет еще труднее проводить свои решения через Конгресс, но убрать его из Белого дома они в ближайшие два года не смогут. Импичмент Трампу не грозит. Но, мобилизовав свой электорат, демократы получили хорошую площадку для борьбы за Овальный кабинет в 2020 году.