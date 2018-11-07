Трамп vs Обама: победителя нет

В этом есть, как минимум, один плюс: Трампу будет значительно труднее влезть в войнушку, ибо история показывает, что президенты США начинали войны только, когда представители одной партии контролировали и Белый дом, и Конгресс. Обе стороны демонстрируют "абсолютную победу", следуя известному принципу: perception is reality — представление о реальности и есть реальность. Трамп уже заявил о том, что он удовлетворен результатами: его сторонники нанесли сокрушительное поражение демократам, и ровно то же — "критическая победа над республиканцами" говорит и Ненси Пелоси (Nanci Pelosi) , лидер демократов в Палате представителей — именно Пелоси в качестве оппонента на переговорах получает Трамп.
Одно из больших достижений демократов: им удалось мобилизовать свой электорат: их кандидаты взяли 20 губернаторских кресел, как минимум на 5 больше, чем раньше (в том числе — губернаторское кресло в традиционно республиканском штате Канзас), за республиканцами — 25. И хотя подсчет еще продолжается, и делать окончательные выводы рано, одно ясно: демократам удалось приостановить Трампа, тому будет еще труднее проводить свои решения через Конгресс, но убрать его из Белого дома они в ближайшие два года не смогут. Импичмент Трампу не грозит. Но, мобилизовав свой электорат, демократы получили хорошую площадку для борьбы за Овальный кабинет в 2020 году.
демократам удалось приостановить Трампа, тому будет еще труднее проводить свои решения через Конгресс, но убрать его из Белого дома они в ближайшие два года не смогут