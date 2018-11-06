Традиционное телевидение, привычно разделенное на кнопки от первой до, допустим, седьмой или девятой, все больше напоминает жизнь после смерти: так курица с отрубленной головой еще некоторые время бегает по двору и думает, что все с ней в порядке, просто дороги не видно. Выжженное пропагандой и цензурой поле, на котором когда-то росли все цветы и колосились разные сорта от конопли до пшеницы, теперь покрыто серым «радиокативным пеплом» до самого горизонта. Здесь уж давно ничего не растет: ни дискуссий, ни дебатов, ни интервью, ни репортажей, ни обозрений, ни аналитики, ни критики, ни остроты. Зона умолчания, зона немоты, зона имитаций.

Традиционное телевидение все больше напоминает жизнь после смерти: так курица с отрубленной головой еще некоторые время бегает по двору и думает, что все с ней в порядке, просто дороги не видно

Тогда как в сети представлены все возможные телевизионные жанры: круглые столы и дебаты, общественно-политические дискуссии с привлечением экспертов и аналитиков, прямые включения с мест событий, полнометражные репортажи и очерки, журналистские расследования, исторические хроники, живые концерты и интервью.



Жанр интервью в традиционном телевидении давно застыл в позе Марселя Пруста: это разговоры, повернутые вспять , не рождающие ничего кроме, в лучшем случае, повторения уже сказанного и уже спрошенного. Редкие ночные всполохи интеллектуальных бесед Бермана-Жандарева — как кусочки сахара для старых собак в качестве награды за верность.





На ночь глядя. Ведущие — Борис Берман и Ильдар Жандарeв Фото: 1tv.ru

Пожалуй, главными рычагами для развития вымирающего жанра стали телеканал «Дождь» и Юрий Дудь.

«Дождь» продолжает делать ставку на человека в прямом эфире – подавляющее количество интервью в разных форматах и передачах выходят вживую, здесь и сейчас



«Дождь» переквалифицировался в интернет-канал не по своей воле, ему пришлось уйти из большого телевидения по решению «большого брата». Эта перемена участи далась каналу не слишком легко: «Дождю» пришлось отказаться от нескольких отделов, дорогостоящих программ и ведущих. На днях Наталья Синдеева в традиционной прямой линии со зрителями подвела итог переходного периода и довольно четко объяснила суть происходящих перемен. За последние пару лет изменились сами условия телесмотрения: зритель больше не привязан к фиксированному времени, он смотрит передачи тогда, когда ему удобно, и это касается всего контента — от новостей до художественных программ. Это очень важный момент, который переводит конкуренцию производителей в иное русло: контрпрограммирование становится бессмысленным, оно больше не работает, зритель перестал быть «собакой Павлова», он больше не включает кнопку в конкретное время, он свободен в своем выборе.



Теперь, когда мы свободны, мы можем посмотреть все сериалы, одновременно выброшенные на рынок, все ток-шоу, все интервью, все авторские каналы и решить, что мы оставим в своем личном телепакете, а отчего с легкостью откажемся.

Однако «Дождь» продолжает делать ставку на человека в прямом эфире — подавляющее количество интервью в разных форматах и передачах выходят вживую, здесь и сейчас. В сегодняшнем «Дожде» в линейках бесед, дискуссий и прямых линий в качестве ведущей лидирует Анна Немзер, которая с легкостью справляется с непростыми вывертами Станислава Белковского и Александра Невзорова, умело и динамично модерирует встречи нюсмейкеров со зрителями, ловко формулирует вопросы, вкладывая в них и свой личный взгляд на события и явления, и вообще сама по себе умный, ироничный и обаятельный человек.





Прямая линия с Натальей Синдеевой Фото: Twitter / Телеканал Дождь

Дудь раскован и свободен, он позволяет себе неполиткорректные реплики и нецензурные выражения. Он может попасть «в десятку», а может — в молоко



Родоначальником нового витка интервью «один на один» без сомнения стал спортивный журналист, «чудо Youtube» Юрий Дудь. Тут важно отметить, что это не просто интервью — это смонтированная и продуманная программа, в основе которой — беседа с героем. Миллионы просмотров, километры обсуждений, зашкал эмоций — от восторгов до проклятий – все это сопровождает практически каждый выпуск программы «вДудь». Дудь раскован и свободен, он позволяет себе неполиткорректные реплики и нецензурные выражения. Он может попасть «в десятку», а может — в молоко, и то, и другое будет точным эмоциональным акцентом, почти репризой. Драматургия его бесед всегда непредсказуема, но всегда подчинена какой-то внутренней логике. Собеседники, все без исключения, вплоть до самых сомнительных (ну, на взгляд некоторых зрителей), — ему всегда интересны. И журналист этот интерес не изображает, он прикован к собеседнику цепью этого интереса, он не боится пауз и молчаний, он не разоблачает и не выводит на чистую воду, он тщательно готовится и не прикидывается знатоком. Все честно, как есть. Никакой имитации.

Последователей у Дудя уже появилось немало, и чем больше ему подражают, тем меньше шансов у него выиграть.





Юрий Дудь и Александр Невзоров в программе «вДудь», 30 января 2018 года Фото: youtube.com

Ирина Шихман, как интервьюер, избирает тактику «зеркала» – она сама стирает себя из зоны видимости, предоставляя возможность зрителю насладиться или ужаснуться внутренним убранством героя



Ирина Шихман и ее Youtube-канал «А поговорить?» — это только на первый взгляд вариант «женского» Дудя. На самом деле после довольно продолжительного периода проб и ошибок («А поговорить?» начиналась, как гламурный светский треп двух барышень с героем) программа обрела свой почерк, свой отдельный формат, свою интонацию. Ирина Шихман — профессиональный журналист, работала в команде Сергея Майорова, продолжает работать в штате канала «Москва24» в качестве шеф-редактора. В своем Youtube она встречается не только и не столько с теми, кто интересен лично ей, а с теми, кого выбирает общественный интерес. Это с одной стороны и Мария Захарова, и Игорь Сукачев, и Захар Прилепин, а с другой — Татьяна Лазарева, Ирина Прохорова, Вера Полозкова. В отличие от Дудя Ирина Шихман, как интервьюер, избирает тактику «зеркала» — проникаясь мировоззрением собеседника и проникая в его потайные зоны, она словно сама стирает себя из зоны видимости, предоставляя возможность зрителю насладиться или ужаснуться внутренним убранством героя. Одна из лучших ее передач — «Бе(з)серебренники». Это первый опыт коллективного интервью с актерами Гоголь-центра, учениками и коллегами Кирилла Серебренникова. Ирине удалось создать многомерный, пульсирующий, как цветомузыка, противоречивый, взрывной образ художественного мира Кирилла Серебренникова, наполненный человеческими страстями и драмами отдельных судеб. Впервые, пожалуй за время физического отсутствия Серебренникова, так внятно и так открыто артикулирована степень его значимости как в культурном, так и в морально-нравственном аспекте. Замечательная программа!





Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в программе Ирины Шихман «А поговорить?» Фото: youtube.com

На вопрос «А вы свободный человек?» блистательная Ольга Науменко, актриса Гоголь-центра, ответила: «Да! Я может не всегда говорю, что я думаю, но молчу я совершенно свободно!»



Недавно к конкурентам Дудя добавился Николай Солодников, дебютировавший с авторским каналом с не слишком изящным названием «Ещенепознер». Солодников — популярный питерский журналист, хорошо известный, как основатель и модератор проекта «Диалоги» Открытой Библиотеки. В первых трех выпусках своего авторского канала он записал свои диалоги с суперпопулярными интеллектуалами современности — Михаилом Пиотровским, Александром Сокуровым и Андреем Звягинцевым. Беспроигрышный выбор героев мог бы стать гарантией триумфа новой передачи, но пока автор сам мечется между темами и жанрами, не очень понимая, что он, собственно, хочет услышать или узнать от собеседников, которые явно не страдают от отсутствия общественного внимания.





Николай Солодников (слева) и Михаил Пиотровский перед съемками выпуска программы «Ещенепознер».

Выпуск от 21 октября 2018 года Фото: youtube.com



В альтернативном же, но профессиональном ТВ стоит назвать еще одну удачную и резонансную программу интервью — «На троих» (RTVi), которую ведут Алексей Пивоваров и Тихон Дзядко. Условия трансляции самого канала весьма путаные, но передача «На троих» еженедельно выкладывается на сайте канала сразу после прохода в эфире. Учитывая, что RTVi – это канал новостной, то и встреча с героем интервью всегда имеет информационный повод. Ньюсмейкер не обязательно и далеко не всегда является политиком, на вечерний неформальный разговор приходят и журналисты, и артисты, и писатели, и режиссеры. Ведущие всегда довольно четко и внятно обозначают главную тему разговора, не боясь уходов в сторону и стихийных импровизаций, которые не всегда нравятся собеседнику. Впрочем и собеседник не всегда нравится ведущим. Но все ведут себя в рамках корректности, что иногда превращает разговор в довольно формальную повинность для всех участников.





Фрагмент из программы «На троих» (RTVi). В студии ведущие — Алексей Пивоваров и Тихон Дзядко берут интервью у журналиста Сергея Доренко, 1 ноября 2018 года Фото: rtvi.com



Интервью — это не только и не столько набор слов и предложений, ведь информация о человеке проступает сквозь белый лист паузы, как невидимые чернила. Главное — суметь зафиксировать этот момент раскрытия, не заболтать его, не спугнуть, предоставив собеседнику не только свободу высказывания, но и свободу молчания. На вопрос «А вы свободный человек?» блистательная Ольга Науменко, актриса Гоголь-центра, ответила: «Да! Я может не всегда говорю, что я думаю, но молчу я совершенно свободно!»